Кая Каллас представит отчет о своих доходах и имуществе перед специальной комиссией

Премьер-министр Кая Каллас (RE) сегодня примет участие во внеочередном заседании специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу, где будут обсуждаться имущество, доходы и декларации интересов Каллас.
Специальный комитет путем голосования в начале заседания решит, будет ли заседание комитета открытым или нет.
Каллас не присутствовала на заседании специальных комиссий, состоявшемся на прошлой неделе, и лишь представитель Налогового и таможенного департамента дал комментарии в свете скандала, разгоревшегося вокруг дела, связанного с мужем премьер-министра.
Также премьер-министр не приняла участие в заседании специальной комиссии, связанной с аппаратом президента, и уполномочила министра финансов Марта Вырклаэва (RE) представлять ее.
После заседания специальной комиссии Рийгикогу Каллас согласно рабочему графику отправится на заседание коалиционного совета.