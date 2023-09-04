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Кая Каллас представит отчет о своих доходах и имуществе перед специальной комиссией

10:00
Postimees
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Премьер-министр Кая Каллас (RE) сегодня примет участие во внеочередном заседании специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу, где будут обсуждаться имущество, доходы и декларации интересов Каллас.

Специальный комитет путем голосования в начале заседания решит, будет ли заседание комитета открытым или нет.

Каллас не присутствовала на заседании специальных комиссий, состоявшемся на прошлой неделе, и лишь представитель Налогового и таможенного департамента дал комментарии в свете скандала, разгоревшегося вокруг дела, связанного с мужем премьер-министра.

Также премьер-министр не приняла участие в заседании специальной комиссии, связанной с аппаратом президента, и уполномочила министра финансов Марта Вырклаэва (RE) представлять ее.

После заседания специальной комиссии Рийгикогу Каллас согласно рабочему графику отправится на заседание коалиционного совета.

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