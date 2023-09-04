Управа Ласнамяэ вновь придет во дворы к жителям района

«Дворовые встречи, начало которым было положено в прошлом году, оказались чрезвычайно популярными и продуктивными, мы получили много позитивных откликов. Ряд проблем, которые мы успели обсудить, уже улажены, решение других займет чуть больше времени, но мы работаем над ними. Встречи помогают вовлекать местных жителей в развитие района и вместе двигаться в сторону улучшения городского пространства и услуг», - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.