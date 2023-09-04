Управа Ласнамяэ вновь придет во дворы к жителям района

Начиная со вторника, 5 сентября, управа района Ласнамяэ продолжит начатые весной 2022 года дворовые встречи с жителями. С учетом того, как много людей живет в Ласнамяэ, управа планирует охватить все дворы района в течение нескольких лет.
«Дворовые встречи, начало которым было положено в прошлом году, оказались чрезвычайно популярными и продуктивными, мы получили много позитивных откликов. Ряд проблем, которые мы успели обсудить, уже улажены, решение других займет чуть больше времени, но мы работаем над ними. Встречи помогают вовлекать местных жителей в развитие района и вместе двигаться в сторону улучшения городского пространства и услуг», - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Дворовые встречи будут проходить по вторникам с 5 сентября по 3 октября. Целью дворовых встреч является общение с местными жителями и поиск возможных решений их проблем. На данный момент встречи запланированы с жителями улиц Кивимурру, Катузепапи, Калевипоя и Паасику.
Более подробную информацию жители домов, по соседству с которыми запланированы встречи, получат в текущем порядке.
Чтобы встречи проходили в приятной и располагающей к общению обстановке, управа района Ласнамяэ предложит небольшой перекус.