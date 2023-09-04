На острове Кихну нашли снаряд

В 16:47 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Роотсикюла на Кихну нашли похожий на взрывное устройство предмет, передал пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра. Саперы нашли снаряд и увезли его на подрывную площадку для уничтожения.

Спасательный департамент напоминает, что опасность могут представлять все взрывные устройства. Департамент просит ни в коем случае не трогать похожие на взрывные устройства находки и немедленно сообщать о них по номеру 112.