Tele2: ни одно заслуживающее доверия предприятие не станет спрашивать по телефону PIN-коды

«К сожалению, к нам постоянно поступает информация о случаях, когда мошенники от имени Tele2 или банковского учреждения пытаются выманить у людей деньги», - заявляет специалист по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Палтс. Причем мошеннические схемы встречаются разные.

Например, злоумышленник сообщает какому-то человеку с помощью звонка или SMS, что на его банковском счете в данный момент совершаются подозрительные операции. И для того, чтобы срочно пресечь эти действия, просит свою потенциальную жертву назвать: имя пользователя, пароль или PIN-коды Smart-ID. Обычно это делается, чтобы взять на чужое имя потребительские кредиты.

Зафиксированы случаи, когда звонящие представлялись сотрудниками Tele2 и под предлогом уточнения какой-либо информации пытались завладеть интересующими их данными. Клиентам также предлагали зайти в Самообслуживание на основании пароля или PIN-кодов либо скачать неизвестное приложение, в которое, скорее всего, уже установлена шпионская программа.

«Призываем всех наших клиентов быть бдительными! Представители Tele2 никогда не делают подобных звонков и не заходят в Самообслуживание клиентов на основании их временного пароля или иных данных», - предупреждает Трийн Палтс.