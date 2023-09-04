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Tele2: ни одно заслуживающее доверия предприятие не станет спрашивать по телефону PIN-коды

rus.postimees.ee
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Мошенники звонят людям и под разными предлогами просят предоставить личные данные. Фото иллюстративное.
Мошенники звонят людям и под разными предлогами просят предоставить личные данные. Фото иллюстративное. Фото: Žygimantas Gedvila

Только в течение нынешнего года жители Эстонии лишились свыше четырех миллионов евро в результате мошеннических схем, связанных с инвестированием и платежами. И, надо признать, злоумышленники с каждым днем становятся всё изобретательнее. Tele2 в очередной раз настоятельно напоминает всем: ни один оператор мобильной связи или банк никогда не обратится по телефону к своим клиентам с просьбой сообщить PIN-коды или личные данные.

«К сожалению, к нам постоянно поступает информация о случаях, когда мошенники от имени Tele2 или банковского учреждения пытаются выманить у людей деньги», - заявляет специалист по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Палтс. Причем мошеннические схемы встречаются разные.

Например, злоумышленник сообщает какому-то человеку с помощью звонка или SMS, что на его банковском счете в данный момент совершаются подозрительные операции. И для того, чтобы срочно пресечь эти действия, просит свою потенциальную жертву назвать: имя пользователя, пароль или PIN-коды Smart-ID. Обычно это делается, чтобы взять на чужое имя потребительские кредиты.

Зафиксированы случаи, когда звонящие представлялись сотрудниками Tele2 и под предлогом уточнения какой-либо информации пытались завладеть интересующими их данными. Клиентам также предлагали зайти в Самообслуживание на основании пароля или PIN-кодов либо скачать неизвестное приложение, в которое, скорее всего, уже установлена шпионская программа.

«Призываем всех наших клиентов быть бдительными! Представители Tele2 никогда не делают подобных звонков и не заходят в Самообслуживание клиентов на основании их временного пароля или иных данных», - предупреждает Трийн Палтс.

По данным исследования, проведенного в августе 2022 года по заказу Союза банков Эстонии, примерно 90 процентов жителей нашей страны либо слышало о мошенничествах, связанных с инвестиционной деятельностью или платежами, либо лично сталкивалось с ними. Парадоксально, но даже такая массовая информированность не исключает вероятность попасть в силки, расставленные злоумышленниками.

Эти искусные манипуляторы умело играют на человеческих слабостях: на страхе, жадности или необходимости срочно принять решение. Поэтому их жертвами нередко становятся и те, кому известно о подобных обманах.

Союз банков Эстонии и Tele2 еще раз напоминают всем: никогда не сообщайте неизвестным людям PIN1- и PIN2-код своей Smart-ID или Mobiil-ID, а также пароли платформ самообслуживания. «И даже если позвонивший достаточно убедителен в роли представителя той или иной организации, действует только одно правило: Ваши PIN-коды может знать только один человек - это Вы сами», - подчеркивает Трийн Пальтс.

Советы специалиста по IT-безопасности Tele2, как защитить себя от мошенников:

  • Если вы ответили на подозрительный звонок, прервите разговор и не позволяйте собой манипулировать.
  • Относитесь критически ко всем звонкам и сообщениям с просьбами сообщить личные данные, скачать приложение или посетить сайт.
  • Никому не сообщайте свои PIN-коды или личные данные. Ни одно заслуживающее доверие предприятие или учреждение никогда не спросит у вас по телефону или в SMS подобную информацию.

Tele2 просит всех своих клиентов сообщать о подозрительных звонках по адресу: info@tele2.ee и пересылать подозрительные SMS на бесплатный короткий номер: 12250.

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