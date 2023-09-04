Обзор за месяц ⟩ Сделок с недвижимостью в Таллинне было больше, но средняя цена за квадратный метр опустилась ниже 3000 евро

«Средняя цена за квадратный метр квартир в Таллинне в течение года колебалась на несколько сотен евро выше или ниже отметки в 3000 евро, похоже, что это и есть болевой порог сегодняшнего рынка», – прокомментировал руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер последние статистические данные, согласно которым медианная цена в августе снизилась до 2804 евро, то есть стала на 3,6% ниже, чем в июле.

«В предыдущие месяцы уровень цен помогали поддержать заключенные год назад или даже раньше договоры бронирования для новых объектов, которые в течение года постепенно были завершены и доведены до стадии оформления сделки», — пояснил руководитель 1Partner и добавил, что в последние месяцы на квартиры вторичного рынка приходится все более существенная доля в общем количестве сделок. «Поскольку в квартирах вторичного рынка средняя цена квадратного метра ниже, это тоже немного повлияло на общую среднюю цену», – добавил Вахтер.

В Таллинне в прошлом месяце было продано 670 квартир, самая дорогая из которых – за 782 700 евро. Всего было заключено 840 сделок купли-продажи недвижимости, что на 1,3% меньше, чем в июле, и почти на 23% меньше, чем за тот же самый период прошлого года. Общий объем сделок купли-продажи недвижимости в Таллинне составил в августе около 122 миллионов евро.