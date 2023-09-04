В Украине сменился министр обороны. Чем известен Рустем Умеров

Одним из главных своих достижений на посту министра обороны Украины Алексей Резников называл смену парадигмы мышления западных партнеров Киева.

Когда он приехал в Вашингтон за несколько недель до вторжения и просил передать Украине ЗРК Stinger для борьбы с российской авиацией, ему отвечали: «Нет, Алексей, это невозможно».

Спустя полтора года в украинском наступлении принимают участие западные танки, а передача ВСУ современных истребителей – лишь вопрос времени.

Впрочем, как раз по этому пункту в последнее время в окружении президента Зеленского Резникова все чаще критиковали: система западных поставок оружия в Украину так и не налажена до конца, и виноват в этом не только Запад.

В отношениях между Резниковым и Офисом президента Украины за эти полтора года вообще, похоже, накопилась определенная доля взаимной усталости. Юрист Резников давно сигнализировал о готовности уйти на более понятную ему должность министра юстиции.

Тем не менее, нынешнюю кадровую ротацию сложно назвать технической. Она происходит под аккомпанемент скандалов с закупками для воюющей армии, которые проводились Министерством обороны. Сам Резников все обвинения последовательно отрицал.

Владимир Зеленский и Алексей Резников (в центре). Фото: Reuters

По всей вероятности, после отставки с должности министра Алексей Резников возглавит посольство Украины в Великобритании.