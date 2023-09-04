Латвийский производитель яиц вышел на рынок Эстонии

Планируется постепенно расширять продажи на другие сети магазинов и увеличивать портфель продукции. Председатель правления APF Holdings Юрий Адамовичс отметил, что компания весьма заинтересована в эстонском рынке, так как видит здесь большой потенциал - прежде всего, в том, что касается продажи яиц от кур внеклеточного содержания.

«Эстонские потребители все больше осознают необходимость экологически сознательного выбора и предпочитают яйца кур, которые не содержатся в клетках. Местные производители Эстонии не могут полностью удовлетворить такой спрос, так как значительная часть их объема производства по-прежнему приходится на кур, содержащихся в клетках, что сегодня многие торговые сети и потребители считают тревожным сигналом», - пояснил Адамовичс.