Латвийский производитель яиц AS APF Holdings вышел на рынок Эстонии, начав продавать яйца собственной марки в магазинах Rimi.
Латвийский производитель яиц вышел на рынок Эстонии
Планируется постепенно расширять продажи на другие сети магазинов и увеличивать портфель продукции. Председатель правления APF Holdings Юрий Адамовичс отметил, что компания весьма заинтересована в эстонском рынке, так как видит здесь большой потенциал - прежде всего, в том, что касается продажи яиц от кур внеклеточного содержания.
«Эстонские потребители все больше осознают необходимость экологически сознательного выбора и предпочитают яйца кур, которые не содержатся в клетках. Местные производители Эстонии не могут полностью удовлетворить такой спрос, так как значительная часть их объема производства по-прежнему приходится на кур, содержащихся в клетках, что сегодня многие торговые сети и потребители считают тревожным сигналом», - пояснил Адамовичс.
Ферма AFP Holdings расположена в 15 километрах от эстонской границы в городе Алуксне. Компания объявила о планах организовать первичное публичное размещение (IPO) своих акций позднее в этом году, предложив акции для торговли в списке Nasdaq Baltic First North. С помощью привлеченных инвестиций ферма хочет нарастить годовое производство с нынешних 115 миллионов до 180 миллионов яиц и увеличить поголовье кур-несушек с 415 000 до 665 000.