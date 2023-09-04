Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил вчера намерение освободить от должности министра обороны Алексея Резникова. Президент был вынужден это сделать в связи с проблемами с закупками и другими скандалами в обороннном ведомстве, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Отставка министра обороны не пойдет на пользу украинскому наступлению, но выбора у Зеленского не было
Самого министра обвинять в коррупции вроде бы нет оснований, но, будучи человеком академического подхода, Резников, вероятно, не смог адекватно контролировать работу министерства. Украинское сопротивление агрессии от этого решения, конечно, сразу не пострадает, но, что совершенно понятно, более эффективным тоже не станет.
Уходящий министр заявил, что, по его мнению, истребители F-16 поступят на вооружение украинской армии следующей весной. Также Резников предрек бум производства дронов этой осенью. Таким образом уходящий министр обратил внимание на две основные области, которыми он занимался до сих пор.
Давление на Эрдогана
Россия организовала сегодня ночью атаку иранских беспилотников на порты в Одесской области. Россия хочет убедить прилетающего сегодня в Сочи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что она может остановить экспорт зерна из украинских портов, даже несмотря на то, что пока Черноморский флот РФ не смог установить морскую блокаду. В ходе сегодняшней атаки Украина сбила 17 дронов. Было также как минимум два попадания, но подробной информации о них пока нет.
Вчера украинский беспилотник уничтожил катер российского спецназа, экипаж которого якобы пытался высадиться где-то на побережье Черного моря, в месте, находящемся под контролем Украины. Катер был уничтожен, как и экипаж. Такая самоубийственная миссия остается совершенно непонятной. Единственным логичным объяснением может быть то, что россияне хотели организовать симметричный ответ на недавнюю атаку украинского спецназа в Крыму.
На фронтах особых изменений нет
Наступление российских войск в направлении Сватово и Северодонецка пока не набрало особого размаха. Сообщения о значительном прогрессе российских блогеров кажутся преувеличенными. Кажется, что перемещения происходят в основном в т. н. «серой зоне».
В Бахмуте российские войска предприняли более активные, но безуспешные контратаки на севере города. Южнее Бахмута Украина немного улучшила свои позиции в районе села Клещеевка.
В районе Донецка продолжаются бои за позиции вокруг Авдеевки, а также в поселке Марьинка и его окрестностях.
На южном фронте Украина работает над расширением коридоров нападения и укреплением занятых позиций. Российские контратаки не увенчались успехом, хотя некоторые российские военные блогеры утверждают обратное.
Есть информация о новых плацдармах, созданных украинским спецназом на левом берегу Днепра, в том числе на Кинбурнской косе в устье Днепра. Визуального подтверждения этих сообщений нет. Созданные ранее плацдармы, безусловно, сохранятся. Украинское командование на южном фронте опубликовало без объяснения причин фотографию украинского флага, который был поднят где-то в районе города Каховка, то есть на оккупированном левом берегу Днепра. Похоже, что украинское командование пытается привлечь внимание российского командования и к левому берегу, куда России пришлось бы направить дополнительные войска.
Россия хочет избежать официальной мобилизации
Командующий украинскими войсками на южном фронте заявил в СМИ, что Россия израсходовала 60 процентов имеющихся ресурсов на удержание первой линии обороны. У россиян есть по 20 процентов ресурсов на каждую из следующих двух линий обороны. Бои следующих двух месяцев покажут, насколько российская армия будет эффективна в защите следующих рубежей.
Заместитель главы Совбеза России, бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что с начала этого года в российскую армию удалось завербовать 280 000 новых контрактников. Это заявление направлено на создание политического контекста для местных выборов 10 сентября. Хоть об этом и не говорится прямо, из этого заявления следует, что в армии достаточно мужчин и мобилизация на данный момент не требуется.
Трудно точно оценить, насколько российская армия в действительности преуспевает в наборе новых солдат. Части, сформированные из новобранцев, прибыли на фронт, но при этом новые солдаты не прошли подготовку в Беларуси. Это говорит о гораздо меньшем количестве обучающихся, чем было осенью прошлого и в начале этого года. Кроме того, на нехватку солдат указывают и попытки России организовать вербовочные кампании среди рабочих из стран Центральной Азии.