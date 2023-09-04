ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Отставка министра обороны не пойдет на пользу украинскому наступлению, но выбора у Зеленского не было

На фронтах особых изменений нет

Наступление российских войск в направлении Сватово и Северодонецка пока не набрало особого размаха. Сообщения о значительном прогрессе российских блогеров кажутся преувеличенными. Кажется, что перемещения происходят в основном в т. н. «серой зоне».

В Бахмуте российские войска предприняли более активные, но безуспешные контратаки на севере города. Южнее Бахмута Украина немного улучшила свои позиции в районе села Клещеевка.

В районе Донецка продолжаются бои за позиции вокруг Авдеевки, а также в поселке Марьинка и его окрестностях.

На южном фронте Украина работает над расширением коридоров нападения и укреплением занятых позиций. Российские контратаки не увенчались успехом, хотя некоторые российские военные блогеры утверждают обратное.

Есть информация о новых плацдармах, созданных украинским спецназом на левом берегу Днепра, в том числе на Кинбурнской косе в устье Днепра. Визуального подтверждения этих сообщений нет. Созданные ранее плацдармы, безусловно, сохранятся. Украинское командование на южном фронте опубликовало без объяснения причин фотографию украинского флага, который был поднят где-то в районе города Каховка, то есть на оккупированном левом берегу Днепра. Похоже, что украинское командование пытается привлечь внимание российского командования и к левому берегу, куда России пришлось бы направить дополнительные войска.

Россия хочет избежать официальной мобилизации