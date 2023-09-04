Чаплыгин о съезде центристов: Кийк и Кылварт – выбор между стагнацией и переменами

Центристская партия сегодня переживает очевидный кризис: идеологический, организационный и личностный. Если после съезда 10 сентября политика Центристской партии не изменится, ее ждет печальная судьба карликовой партии, на каждых выборах вынужденной бороться за преодоление избирательного барьера, то есть за выживание, пишет член Рийгикогу и Центристской партии Александр Чаплыгин.
Идеологически Центристская партия сегодня практически не отличается от остальных парламентских партий. Разница лишь в меньшем накале национализма. Да, Центристская партия выступает против лишения граждан РФ избирательного права. Но это практически все, что отличает ее от конкурентов: в остальном партия старательно вписывается в мейнстрим.
Организационно Центристская партия фактически потеряла контроль над ситуацией в регионах. Да, благодаря личным качествам Михаила Кылварта партия еще удерживает Таллинн, но, например, в Ида-Вирумаа она потеряла все возможные позиции, и в той же Нарве центристы заняты междоусобной враждой, а не работой на благо города.
Налицо и личностный кризис. Значительную часть, если не большинство, среди рядовых партийцев не устраивает ситуация, когда важные решения принимаются узкой группой лиц, допущенных в некую тайную комнату для заседаний. И если бы эти решения шли партии на пользу, но нет.
На последних выборах Центристская партия потеряла десять парламентских мандатов. Обещания Юри Ратаса сделать партию ведущей оппозиционной силой также не выполнены: судя по рейтингам, эту роль успешно взяла на себя EKRE. Рейтинги правительства падают, популярность центристов стоит на месте, хотя Кая Каллас вроде бы делает все, чтобы помочь своим конкурентам.
Конечно, какие-то позиции Центристская партия еще сохраняет, хотя есть ощущение, что держится она в основном за счет приданной еще Эдгаром Сависааром инерции. И, наверное, этих позиций хватит, чтобы на следующих выборах провести в парламент десяток политиков, которым достанутся высокие места в партийном списке. Но о возвращении былой популярности нечего и мечтать.
В такой ситуации Центристская партия подошла к своему съезду, на котором будет выбирать нового председателя из двух кандидатур. Первая - Танель Кийк, креатура нынешнего председателя Ратаса. И Кылварт - человек, который не побоялся сказать о проблемах партии и необходимости коренных перемен.
В канун съезда в партии начали проявляться еще и национальные проблемы. И виноваты в этом не сторонники Кылварта, которых почему-то называют «русским крылом».
Да, русские политики Центристской партии в массе своей поддерживают Кылварта, но на его стороне как минимум не меньше эстонцев. Достаточно посмотреть на список правления партии в поддержку Кылварта - русских и эстонских фамилий там поровну.
А вот в списке правления в поддержку Кийка имеется лишь один русский политик - Мария Юферева-Скуратовски. Очевидно, она в единственном числе призвана придать команде Кийка видимость этнического разнообразия.
Как видно из изложенного выше, партию на съезде ждет серьезное испытание. Если большинство поддержит Кийка, партию ждет продолжение нынешней политики и, скорее всего, стагнация. Если большинство поддержит Кылварта, у Центристской партии появляется последний шанс вернуться в политику в качестве серьезной силы.