Чаплыгин о съезде центристов: Кийк и Кылварт – выбор между стагнацией и переменами

Идеологически Центристская партия сегодня практически не отличается от остальных парламентских партий. Разница лишь в меньшем накале национализма. Да, Центристская партия выступает против лишения граждан РФ избирательного права. Но это практически все, что отличает ее от конкурентов: в остальном партия старательно вписывается в мейнстрим.

Организационно Центристская партия фактически потеряла контроль над ситуацией в регионах. Да, благодаря личным качествам Михаила Кылварта партия еще удерживает Таллинн, но, например, в Ида-Вирумаа она потеряла все возможные позиции, и в той же Нарве центристы заняты междоусобной враждой, а не работой на благо города.

Налицо и личностный кризис. Значительную часть, если не большинство, среди рядовых партийцев не устраивает ситуация, когда важные решения принимаются узкой группой лиц, допущенных в некую тайную комнату для заседаний. И если бы эти решения шли партии на пользу, но нет.

На последних выборах Центристская партия потеряла десять парламентских мандатов. Обещания Юри Ратаса сделать партию ведущей оппозиционной силой также не выполнены: судя по рейтингам, эту роль успешно взяла на себя EKRE. Рейтинги правительства падают, популярность центристов стоит на месте, хотя Кая Каллас вроде бы делает все, чтобы помочь своим конкурентам.