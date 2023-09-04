Союз работников образования Эстонии поддерживает желание министра повысить зарплаты учителям

«Мы поддерживаем министра нашей отрасли в обеспечении повышения зарплаты, потому что ситуация в сфере образования ухудшается, - подчеркнул председатель Союза работников образования Эстонии Ремо Вольтри. - Замораживание зарплат немыслимо. Политики должны понять, что учителя не сидят в зоне комфорта и готовы отстаивать свои права, даже бастовать».

«Средний возраст учителей продолжает увеличиваться, кроме того, каждый пятый учитель не имеет необходимой квалификации. Отсутствие интереса к профессии учителя среди молодежи также во многом связано с неконкурентоспособной заработной платой по сравнению с зарплатами на других специальностях. Минимальная зарплата учителей на одну пятую ниже, чем зарплаты на других должностях, требующих высшего образования. В то же время общество возлагает большие надежды на учителей, и обеспечение качественного образования является залогом успеха», - добавил он.