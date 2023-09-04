Мадис Каллас дал одной из нарвских улиц название Мадизе

По причине пассивности горсобрания Нарвы министр регионального развития Мадис Каллас был вынужден самостоятельно принять решение о переименовании носящих неуместные названия улиц в Нарве. Одна из улиц получит название Мадизе, пишет издание Saarte Hääl.
Среди новых названий улиц в Нарве обращает на себя внимание и улица Сеэдри. Мадис Каллас подтвердил прессе, что новые названия никак не связаны ни с ним, ни с бывшим главой партии «Отечество» Хелиром-Валдором Сеэдером. По словам Калласа, решение дать название Мадизе одной из нарвских улиц было принято еще до его назначения министром.
«Понятно, что речь идет о своеобразном совпадении, но факт в том, что предложения о новых названиях обсуждались с местным самоуправлением и полностью согласуются с законом», - сказал Мадис Каллас изданию Saarte Hääl.
Более подробные комментарии министра можно прочитать в публикации в Saarte Hääl.