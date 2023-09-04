Мадис Каллас дал одной из нарвских улиц название Мадизе

Среди новых названий улиц в Нарве обращает на себя внимание и улица Сеэдри. Мадис Каллас подтвердил прессе, что новые названия никак не связаны ни с ним, ни с бывшим главой партии «Отечество» Хелиром-Валдором Сеэдером. По словам Калласа, решение дать название Мадизе одной из нарвских улиц было принято еще до его назначения министром.