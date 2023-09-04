Почти каждый десятый безработный в Эстонии является украинским беженцем

Об этом сообщила пресс-служба Кассы по безработице. Месяцем раньше, по состоянию на 30 июля, на учете в Кассе по безработице в Эстонии числились 4689 связанных с Украиной и получивших международную защиту лиц, украинские беженцы составляли 9,2 процента всех зарегистрированных безработных.

За прошлую неделю, с 28 августа по 3 сентября, на учет в качестве безработных встали 187 украинских военных беженцев, сообщает Касса по безработице.

На прошлой неделе сняты с учета в качестве безработного 87 человек, в том числе 40 перестали числиться безработными по собственному желанию, а еще 40 - как нашедшие работу. Всего с 14 марта прошлого года сняты с учета 18 546 получивших международную защиту украинских военных беженцев, 13 391 из них - в связи с получением рабочего места.

В Харьюмаа ищут работу 57,5 процента украинских беженцев, в Ида-Вирумаа - 12,9 процента, а в Тартуском уезде - 9,9 процента.

Женщины составляют 75,7 процента, а мужчины - 24,3 процента вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 12,1 процента относятся к возрастной группе 16-24 года, 73 процента - к возрастной группе 25-54 года, а 15 процентов - это люди старше 55 лет.

У 62,5 процента вставших на учет украинских беженцев высшее, у 13,6 процента - специальное образование, 19,2 процента не имеют специального образования, а данные об образовании 4,9 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли - 19 процентов, 17,3 процента составляют разнорабочие, 13,3 процента - специалисты высшего уровня, 10 процентов - техники и специалисты среднего звена. Не имеют трудового стажа 13,7 процента.

На прошлой неделе пособие по безработице получили 67 человек (35,8 процента) из новых вставших на учет. Всего пособие или компенсацию получают 69,5 процента зарегистрированных в качестве безработных.