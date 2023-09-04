Канцлер Германии стал пиратом. Олаф Шольц показал последствия своего падения во время пробежки

Отдельные подписчики немецкого канцлера напоминают о том, что Шольц в смысле падений на землю пока новичок и публикуют подборку падений президента США Джозефа Байдена.



Есть в комментариях и другой политический лидер с территории Европы, который ранее повредил спину, летая на дельтаплане со стерхами. Но в комментариях к этой записи Шольца Владимир Путин присутствует не рядом с птицами, а верхом на медведе, вместе с которым он спешит убежать от одноглазого немецкого канцлера.