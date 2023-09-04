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Канцлер Германии стал пиратом. Олаф Шольц показал последствия своего падения во время пробежки

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rus.postimees.ee
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Олаф Шольц за три дня до травмирования лица в результате падения во время пробежки, 1 сентября 2023 года.
Олаф Шольц за три дня до травмирования лица в результате падения во время пробежки, 1 сентября 2023 года. Фото: AFP / Scanpix

Олаф Шольц показал последствия своего недавнего падения и травмирования лица. Канцлер Германии сфотографировался в черной повязке, которая скрывает его правый глаз, и призвал подписчиков делать мемы.

Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки в минувшую субботу и повредил лицо. СМИ сообщили о неприятном инциденте еще в минувшую субботу. Спустя два дня политик опубликовал свой обновленный портрет. Шольц смотрит в камеру лишь одним глазом. Его правый глаз скрывает повязка, которую обычно используют артисты, изображая одноглазых пиратов. Вокруг глаза заметны кровоподтеки, но канцлер при этом улыбается в кадре. Лидер Германии еще подыгрывает тем, кто улыбается при взгляде на последствия падения.

«Не терпится увидеть мемы. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть!» - написал Олаф Шольц в своем Twitter-аккаунте в понедельник.

И подписчики канцлера Германии не подкачали. В комментариях к публикации можно найти самые разные обыгрывания темы пиратства с участием Олафа Шольца. Кто-то остается в рамках шуток без политического подтекста.

Но некоторые подписчики используют понятные политические элементы в производстве мемов. Одни отправляют Шольца из его родной социал-демократической партии в «Пиратскую партию», которая выступает против копирайта.

Другие же напоминают о роли предшественницы Шольца во всем, что происходит сегодня.

Отдельные подписчики немецкого канцлера напоминают о том, что Шольц в смысле падений на землю пока новичок и публикуют подборку падений президента США Джозефа Байдена.

Есть в комментариях и другой политический лидер с территории Европы, который ранее повредил спину, летая на дельтаплане со стерхами. Но в комментариях к этой записи Шольца Владимир Путин присутствует не рядом с птицами, а верхом на медведе, вместе с которым он спешит убежать от одноглазого немецкого канцлера.

Несмотря на то, что Шольц шутит над собственной травмой, ему пришлось скорректировать свой рабочий график. Ранее СМИ сообщали, что 65-летний канцлер Германии отменил встречи минувшего воскресенья. По данным немецких СМИ, он хотел на выходных посетить депутата от своей Социал-демократической партии Германии Михаэля Рота. Депутат приглашал канцлера в город Херинген в земле Гессен.

Некоторые жители Берлина уверены, что нынешний имидж канцлера Германии имеет смысл сохранить до конца срока полномочий.

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