Elisa: искусственный интеллект ускоряет возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Одним из способов уместить ту же работу в более короткий период является оптимизация встреч и сотрудничества, но не менее важна способность находить более эффективные методы работы в самостоятельной работе, пишет руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли. Компания работает по системе четырехдневной рабочей недели в летний период.
Искусственный интеллект (ИИ) все чаще помогает экономить время при самостоятельной работе. Возможности искусственного интеллекта развиваются с головокружительной скоростью, и не бывает дня, чтобы на рынке не появлялось что-то новое и интересное. ИИ стал чем-то вроде модного слова, но в отличие, например, от Метавселенной и других широко разрекламированных технологий будущего, он уже сегодня приносит реальную ощутимую выгоду.
Со временем эта эффективность еще больше повысится, а с интеграцией и исчезновением других хромающих услуг мы, вероятно, достигнем точки, когда подходящий инструмент ИИ можно будет найти практически для каждой задачи.
Уже сегодня решения на основе искусственного интеллекта позволяют людям выполнять свою работу умнее, эффективнее и проще.
Если цель состоит в том, чтобы дойти до того момента, когда работа, которая раньше занимала пять дней, могла быть выполнена в контексте, скажем, четырехдневной рабочей недели или шестичасового рабочего дня, инновационные инструменты и умные методы работы будут невероятно ценными. В каждом рабочем дне есть что-то немного бессмысленное, раздражающее и рутинное, и это те места, где сегодняшние инструменты ИИ уже могут оказать поддержку.
Развитие ИИ выгодно всем
Смотря, например, на рабочий стол разработчиков, можно увидеть, что хотя ChatGPT или другие ИИ-решения не могут взять на себя обдумывание и создание готового продукта, они могут сгладить некоторые трудоемкие моменты.
Когда вы столкнулись с проблемой, вам не нужно часами гуглить, вместо этого вы можете показать ИИ ошибочный фрагмент кода и попросить его подсказать, в чем может быть корень проблемы. ИИ также может оказать помощь, например, в документации или обновлении кодовой базы, а также помочь найти решения технических проблем.
Ни один из этих вариантов не заменит опытного специалиста ни на каком этапе, но помогут ему выполнять свою работу эффективнее. В ситуации, когда рабочего времени меньше, а сам объем работы остался на прежнем уровне, каждая выигранная минута имеет огромную ценность.
Искусственный интеллект также полезен не только людям, выполняющим техническую работу. Возможность сэкономить время с помощью ИИ можно найти практически на каждой должности. Например, современные текстовые решения искусственного интеллекта являются хорошим помощником для создания и организации сводок и протоколов, создания заметок на собраниях или даже для более творческой сферы деятельности.
Например, если значительная часть ежедневного рабочего времени тратится на создание презентаций PowerPoint, то инструменты дизайна на основе искусственного интеллекта, предоставляемые Microsoft, могут одним щелчком мыши сделать слайды красивее. Это работа, на которую у среднестатистического сотрудника ушли бы часы. Добавьте к этому способность бизнес-ИИ находить закономерности в больших наборах данных и выявлять проблемы быстрее, чем любой человек, часами просматривающий статистику, и потенциальные выгоды станут очевидны.
Возможности искусственного интеллекта слишком хороши, чтобы их игнорировать
Похоже, что, по крайней мере в обозримом будущем, от инструментов ИИ не уйти. Новые возможности часто слишком хороши, чтобы их игнорировать, и хотя сегодня ИИ по-прежнему окружает множество проблем - от защиты данных до этики - трудно переоценить его потенциальное положительное влияние.
Вероятно, в ближайшем будущем мы не достигнем той точки, когда все сотрудники смогут полностью посвятить себя решениям искусственного интеллекта, но чем важнее становится эффективность, тем смелее к ним будут подходить.
Рано или поздно умные инструменты попадут в каждодневный обиход работников. А в случае с работниками, неделя которых короче обычного - раньше.
Поскольку четырехдневная рабочая - показатель эффективности и способность выполнять свою работу быстрее, у каждого сотрудника есть мотивация и причина пробовать новые решения и оценивать, могут ли они облегчить повседневную работу и если да, то как.