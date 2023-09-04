Elisa: искусственный интеллект ускоряет возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Ни один из этих вариантов не заменит опытного специалиста ни на каком этапе, но помогут ему выполнять свою работу эффективнее. В ситуации, когда рабочего времени меньше, а сам объем работы остался на прежнем уровне, каждая выигранная минута имеет огромную ценность.

Искусственный интеллект также полезен не только людям, выполняющим техническую работу. Возможность сэкономить время с помощью ИИ можно найти практически на каждой должности. Например, современные текстовые решения искусственного интеллекта являются хорошим помощником для создания и организации сводок и протоколов, создания заметок на собраниях или даже для более творческой сферы деятельности.

Например, если значительная часть ежедневного рабочего времени тратится на создание презентаций PowerPoint, то инструменты дизайна на основе искусственного интеллекта, предоставляемые Microsoft, могут одним щелчком мыши сделать слайды красивее. Это работа, на которую у среднестатистического сотрудника ушли бы часы. Добавьте к этому способность бизнес-ИИ находить закономерности в больших наборах данных и выявлять проблемы быстрее, чем любой человек, часами просматривающий статистику, и потенциальные выгоды станут очевидны.

Возможности искусственного интеллекта слишком хороши, чтобы их игнорировать

Похоже, что, по крайней мере в обозримом будущем, от инструментов ИИ не уйти. Новые возможности часто слишком хороши, чтобы их игнорировать, и хотя сегодня ИИ по-прежнему окружает множество проблем - от защиты данных до этики - трудно переоценить его потенциальное положительное влияние.

Вероятно, в ближайшем будущем мы не достигнем той точки, когда все сотрудники смогут полностью посвятить себя решениям искусственного интеллекта, но чем важнее становится эффективность, тем смелее к ним будут подходить.

Рано или поздно умные инструменты попадут в каждодневный обиход работников. А в случае с работниками, неделя которых короче обычного - раньше.