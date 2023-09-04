«На родине им ничего не угрожает»: Беларусь отказала семье из Латвии в статусе беженцев

В прошлом году из Латвии в Витебскую область Беларуси переселилась семья с двумя детьми. Интервью с ними вскоре после переезда опубликовал российский пропагандистский портал «Sputnik Беларусь». Решение белорусского суда свидетельствует, что в статусе беженцев им отказано, так как в Латвии никакая опасность им не грозит.
Суд Центрального района Минска постановил, что в этом случае нет оснований для предоставления статуса беженцев и дополнительной защиты.
Решение анонимно, однако о том, что в этом случае речь идет о семье, историю которой озвучили пропагандистские СМИ, сообщил Telegram-канал «Витебск, я гуляю!», кроме того, совпадает и описание обстоятельств дела.
В заявке на получение статуса беженцев в качестве обоснования было названо якобы царящее в Латвии негативное отношение к русскоязычным жителям. Также семья обвиняла правительство Латвии в том, что из-за требований вакцинации против Covid-19 нельзя было осуществлять предпринимательскую деятельность, что не позволяло кормить семью, а также были выдвинуты строгие эпидемиологические требования, например, ношение масок для лица, что является опасным для здоровья родителей и детей.
В датированном 16 июня 2023 года решении указано, что заявители не работают.
Суд пришел к выводу, что отклонение ходатайства о предоставлении статуса беженцев, или международной защиты, было обоснованным, поскольку супругам, которые являются гражданами Латвии и христианами, не угрожает преследование по национальному или религиозному признаку в Латвии.
Суд также отмечает, что оба заявителя свободно владеют латышским и русским языками, но не занимались политической деятельностью и не были членами какой-либо политической партии или организации, не принимали участия в демонстрациях и не выражали иным образом свои политические взгляды.
Заявители также не заявили о каких-либо конкретных фактах преследования или дискриминации со стороны латвийского правительства. «Все их аргументы основаны на предположениях и личном восприятии внешнеполитической ситуации, но никоим образом не отражают позицию какого-либо конкретного государственного учреждения по отношению к их семье», - говорится в решении. Заявители не являлись объектами уголовного преследования или юридического или административного преследования.
Суд также отмечает, что до августа 2022 года семья свободно проживала в Латвии без каких-либо ограничений на образование, работу, здравоохранение и правовую защиту. Они получали визы, свободно покидали страну и так же свободно в нее возвращались.
Суд также положительно отзывается о ситуации в Латвии, где ратифицированы соглашения ООН по правам человека. Со ссылкой на международные организации Латвия характеризуется как страна со стабильной демократией, развитой и справедливой избирательной системой, активным гражданским обществом и независимыми СМИ.
Также в решении отмечается, что высокая инфляция и счета делают переезд в Беларусь экономически выгодным, и утверждается, что в Латвии распространились слухи о том, что обращение за международной защитой - это способ переехать в Беларусь и избежать расходов на регистрацию для проживания в стране.