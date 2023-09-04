«На родине им ничего не угрожает»: Беларусь отказала семье из Латвии в статусе беженцев

Суд Центрального района Минска постановил, что в этом случае нет оснований для предоставления статуса беженцев и дополнительной защиты.

Решение анонимно, однако о том, что в этом случае речь идет о семье, историю которой озвучили пропагандистские СМИ, сообщил Telegram-канал «Витебск, я гуляю!», кроме того, совпадает и описание обстоятельств дела.

В заявке на получение статуса беженцев в качестве обоснования было названо якобы царящее в Латвии негативное отношение к русскоязычным жителям. Также семья обвиняла правительство Латвии в том, что из-за требований вакцинации против Covid-19 нельзя было осуществлять предпринимательскую деятельность, что не позволяло кормить семью, а также были выдвинуты строгие эпидемиологические требования, например, ношение масок для лица, что является опасным для здоровья родителей и детей.

В датированном 16 июня 2023 года решении указано, что заявители не работают.

Суд пришел к выводу, что отклонение ходатайства о предоставлении статуса беженцев, или международной защиты, было обоснованным, поскольку супругам, которые являются гражданами Латвии и христианами, не угрожает преследование по национальному или религиозному признаку в Латвии.

Суд также отмечает, что оба заявителя свободно владеют латышским и русским языками, но не занимались политической деятельностью и не были членами какой-либо политической партии или организации, не принимали участия в демонстрациях и не выражали иным образом свои политические взгляды.