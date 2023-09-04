Никто не застрахован: известный эстонский стартап сокращает десятки рабочих мест

Сегодня, 4 сентября, стартап Xolo, предоставляющий услуги по управлению бизнесом международным индивидуальным предпринимателям, сообщил о намерении сократить 24 человека с целью «обеспечения стабильности компании в сегодняшних экономических условиях». В то же время таким образом компания надеется выйти в плюс.

По словам Микко Теэренхови, генерального директора Xolo, в сегодняшней экономической ситуации новая цель - достичь порога прибыли и стать независимым от внешнего финансирования предприятием. «Xolo находится на переломном этапе своего пути, когда мы создаем глобальную экосистему нового типа для фрилансеров, но в то же время нам необходимо обеспечить единое функционирование и нашей организации. Мы хотим развивать компанию независимо от привлечения дополнительных инвестиций. К сожалению, это потребует и непростых решений в отношении структуры нашей команды», - сказал Теэренхови.

«Несмотря на то, что в 2023 году Xolo увеличил свои доходы и достиг годового дохода в 7,3 миллиона евро, нам все равно необходимо обеспечить устойчивый рост и в ближайшие годы. Наша международная команда, состоящая из 134 человек, оказала большую поддержку в разработке продуктов и развитии бизнеса, поэтому решение о сокращении штата было трудным, но необходимым», - добавил генеральный директор.

По словам Теэренхови, компания планирует сделать все возможное, чтобы сокращенные сотрудники как можно быстрее нашли себе новое занятие - либо в работе по найму, либо в сфере предпринимательства. Всем причастным будут предложены как консультационные услуги, так и обмен контактами.

Уведомление о коллективном сокращении также было направлено в Кассу страхования от безработицы. Сокращения будут проведены как в Эстонии, так и в других европейских странах, например, в Испании и Италии.