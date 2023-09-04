Энели Ефимова установила очередной рекорд на юниорском чемпионате мира

Предыдущий рекорд соревнований - 31,25 - был установлен в 2008 году и принадлежал канадке Аманде Ризон. Ефимова установила рекорд в предварительных соревнованиях, а также вышла в сегодняшний полуфинал. Личный рекорд Ефимовой — 30,08 на дистанции 50 метров брассом, который она установила в прошлом году.