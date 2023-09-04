Успех стран Балтии набирает обороты в баскетбольном мире

Успех баскетбольных команд Латвии и Литвы на чемпионате мира, проходящем в Азии, у некоторых может вызвать легкую нотку зависти, но, безусловно, также и радует. И придает смелости: если они могут, то почему бы не получилось и у нас?

В опубликованной несколько лет назад Эстонской баскетбольной федерацией программе развития была установлена цель: войти в восьмерку лучших команд на чемпионате Европы 2025 года. Все правильно, цели и амбиции должны иметься, при этом не заниженные.

Латвия и Литва уже вошли в восьмерку сильнейших. При этом, на чемпионате мира, а не на чемпионате Европы. Это не осталось незамеченным и администратором соцсетей чемпионата мира.

Спрашивается, что в этих двух странах едят? «Крупнейшие баскетбольные страны!», - в данный момент это, безусловно, самый правильный ответ.

What do they eat down there? 🇱🇻×🇱🇹



Two Baltic brothers with a combined population of 5 million, both heading to the #FIBAWC Quarter-Finals! pic.twitter.com/o46DcdvXQt — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

Ведь чтобы пробиться в восьмерку сильнейших, Латвии пришлось победить Францию, Испанию и Бразилию. Литва до сих пор обыгрывала всех соперников, включая Грецию и Черногорию, как минимум на 20 очков, а в воскресенье от литовцев досталось также и США.