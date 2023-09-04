Стоматолог Яна Олак: ни одна дырка в зубе не зарастет сама по себе

В стоматологической клинике Клиникума Тартуского университета представлены все направления стоматологии, одно из них - детская стоматология. По случаю начала учебного года доктор Яна Олак, старший врач и преподаватель кафедры детской стоматологии, ответила на вопросы о том, как обеспечить хорошее здоровье полости рта у детей и подростков.
- С какими проблемами дети и их родители чаще всего обращаются к детскому стоматологу?
- Распространенными проблемами по-прежнему остаются кариес и зубная боль. По данным исследования Фонда здоровья за 2018 год, в Эстонии у двух третей трехлетних и у одной трети шести- и двенадцатилетних детей здоровые зубы. Это значит, что примерно 30 процентов трехлетних детей нуждаются в стоматологическом лечении, но лечить таких маленьких пациентов непросто.
- Как часто стоит посещать стоматолога, и в какой ситуации это обязательно нужно делать?
- Лечение зубов детей в нашей клинике на 100% компенсирует Больничная касса, и родителю ничего не приходится платить. Я рекомендую проверять зубы один или два раза в год, чтобы стоматолог мог обнаружить начинающиеся изменения зубной эмали.
Без специальной подготовки, света и приборов заметить небольшие изменения, например, дома невозможно. Кариес молочных зубов развивается быстро, и не обязательно ждать появления коричневого пятна на зубе, чтобы обратиться к стоматологу, так что родители могут прийти на прием с маленькими детьми, просто на осмотр, чтобы стоматолог мог оценить состояние зубов.
Также если родитель уже заметил изменения в зубах или деснах ребенка, стоматолог обязательно должен посмотреть на эти изменения. Стоит помнить, что ни одна кариесная дырка в зубе не зарастет сама по себе, и если чего-то ждать, то ситуация будет становиться все хуже и хуже, и закончится в итоге зубной болью. Однако лечение зуба, который болит, куда более неприятно, чем лечение обычного кариеса.
- Как состояние зубов влияет на общее состояние здоровья детей?
- Полость рта и зубы являются частью пищеварительного тракта, пережевывание пищи обеспечивают здоровые зубы. Если зубы разрушены или удалены, пережевывание пищи нарушается, что влияет на процесс пищеварения.
Правильный процесс жевания обеспечивает нормальное развитие челюстно-лицевой системы. Раннее удаление молочных зубов может привести к необходимости в услугах ортодонта в школьном возрасте. А если зубы придется удалить до того, как ребенок научится правильно произносить звуки, могут возникнуть дефекты речи.
В то же время рот с нездоровыми зубами невозможно уберечь от воспаления, время от времени возникающие отеки вокруг воспаляющегося участка часто заканчиваются хроническим воспалением. Итак, мы снова возвращаемся к вопросу о том, насколько важно предотвращать кариес, а если он все же возник, как важно его побыстрее вылечить.
- Современная стоматология дружественна к пациентам и безболезненна. Как вы поступаете в тех ситуациях, когда дети, несмотря на все это, все же боятся процедур?
- Страх перед стоматологией - известная тема. Тревогу и страх можно уменьшить, объяснив, что, почему и как произойдет. В отделении детской стоматологии нашей клиники работают врачи и медсестры, прошедшие различное обучение для этих целей, а также имеющие большой опыт контакта с маленьким пациентом. Поскольку в нашем отделении проходят лечение дети в возрастной группе 0-18 лет, при даче объяснений ребенку необходимо учитывать и его возраст. Это нужно, чтобы объяснения были понятны пациенту. Если лечение в стоматологическом кресле все же невозможно, его можно провести под наркозом.
- В каких случаях детям необходимо лечение зубов под наркозом и как оно проводится в вашей клинике?
- Зубы лечат под наркозом, если стоматологическое лечение невозможно в формате обычного приема. Как правило, причиной является возраст ребенка, то есть, ребенок слишком мал, или же имеется панический страх перед стоматологическим лечением. Также бывают пациенты с особыми потребностями, лечение которых в стоматологическом кресле невозможно. Это та же самая анестезия, которая используется при всех остальных операциях. Потребность в лечении зубов под наркозом возрастает.
В нашей клинике лечение зубов под наркозом бесплатно для детей, а взрослые должны оплачивать такую услугу.
- Если бы вам пришлось назвать только три вида деятельности для обеспечения хорошего здоровья полости рта, каковы бы были ваши рекомендации?
- Чтобы сохранить здоровье зубов, нужны правильные привычки и распорядок дня. Первые три года жизни человека очень важны с точки зрения сохранения здоровых зубов. Несоблюдение трех основных правил часто приводит к тому, что человек всю оставшуюся жизнь ходит к стоматологу, думая, что это генетический дефект. На самом деле причины нужно искать в привычках родителей.
Итак, во-первых, зубы следует чистить сразу, как только они прорежутся в ротовой полости, то есть уже примерно в шестимесячном возрасте. Точно не стоит ждать, пока ребенку исполнится 2-3 года, потому что с точки зрения здоровья зубов начинать их чистить в таком возрасте уже поздно.
Во-вторых, важно чистить зубы утром и вечером. И детям, и взрослым следует ложиться спать с как следует почищенными зубами. В процессе чистки зубов поверхности зубов должны быть действительно очищены от любого налета, поэтому чистка должна длиться не менее двух минут. Детям нужна помощь родителей при чистке зубов.
В- третьих, в период, когда во рту режутся зубы, перерыв между приемами пищи и жидкости должны составлять три часа. Зубам нужен перерыв в приеме пищи, чтобы минералы могли восстановиться в зубной эмали. Между приемами пищи следует пить только простую воду вместо молока, соков или газированной воды. Было бы хорошо избегать частых кормлений маленьких детей ночью, и то же самое касается даже грудного молока.