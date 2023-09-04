Стоматолог Яна Олак: ни одна дырка в зубе не зарастет сама по себе

- С какими проблемами дети и их родители чаще всего обращаются к детскому стоматологу?

- Распространенными проблемами по-прежнему остаются кариес и зубная боль. По данным исследования Фонда здоровья за 2018 год, в Эстонии у двух третей трехлетних и у одной трети шести- и двенадцатилетних детей здоровые зубы. Это значит, что примерно 30 процентов трехлетних детей нуждаются в стоматологическом лечении, но лечить таких маленьких пациентов непросто.

- Как часто стоит посещать стоматолога, и в какой ситуации это обязательно нужно делать?

- Лечение зубов детей в нашей клинике на 100% компенсирует Больничная касса, и родителю ничего не приходится платить. Я рекомендую проверять зубы один или два раза в год, чтобы стоматолог мог обнаружить начинающиеся изменения зубной эмали.

Без специальной подготовки, света и приборов заметить небольшие изменения, например, дома невозможно. Кариес молочных зубов развивается быстро, и не обязательно ждать появления коричневого пятна на зубе, чтобы обратиться к стоматологу, так что родители могут прийти на прием с маленькими детьми, просто на осмотр, чтобы стоматолог мог оценить состояние зубов.