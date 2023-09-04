Армия США и больница PERH проводят совместные учения по медэвакуации

Как сообщил представитель PERH, в рамках учений вертолет HH-60 Black Hawk армии США совершит посадку на вертолетной площадке рядом с региональной больницей, чтобы смоделировать эвакуацию раненых пациентов воздушным транспортом и их дальнейшее лечение.

После приземления вертолета машина скорой помощи региональной больницы доставит пациентов в отделение неотложной помощи. Учения продолжатся в больнице, где с пациентом в тяжелом состоянии будет работать травматологическая бригада.

Аналогичные учения проводились в Тарту в начале августа совместно с Клиникой Тартуского университета. Региональная больница регулярно участвует в учениях и ценит сотрудничество в поддержании и развитии готовности травматологического центра.