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Армия США и больница PERH проводят совместные учения по медэвакуации

BNS
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Северо-Эстонская региональная больница.
Северо-Эстонская региональная больница. Фото: Madis Veltman

В понедельник и вторник в Таллинне пройдут совместные учения армии США и Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) MEDEVAC, в ходе которых будут отрабатываться вопросы транспортировки пациентов и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Как сообщил представитель PERH, в рамках учений вертолет HH-60 Black Hawk армии США совершит посадку на вертолетной площадке рядом с региональной больницей, чтобы смоделировать эвакуацию раненых пациентов воздушным транспортом и их дальнейшее лечение.

После приземления вертолета машина скорой помощи региональной больницы доставит пациентов в отделение неотложной помощи. Учения продолжатся в больнице, где с пациентом в тяжелом состоянии будет работать травматологическая бригада.

Аналогичные учения проводились в Тарту в начале августа совместно с Клиникой Тартуского университета. Региональная больница регулярно участвует в учениях и ценит сотрудничество в поддержании и развитии готовности травматологического центра.

В этом году учения посвящены взаимодействию сил союзников Эстонии по НАТО с местными службами скорой помощи и медицинскими службами в случае медицинской эвакуации.

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