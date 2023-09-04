Никогда такого не было, и вот опять: смута среди нарвских центристов

Да и для самого Евграфова выражение вотума недоверия Стольфат может оказаться ошибкой. Как заявил Танель Кийк ERR, члены Центристской партии не должны выражать недоверие друг другу. Кийк уверен: это неприемлемо. Соглашается с ним и Михаил Кылварт, по словам которого Евграфова может быть исключен из партии, если проголосует против Стольфат.

«Да, это вполне реально, в том случае, если я проголосую за вотум. Но нарвская практика показывает, что некоторые центристы не всегда вели себя согласно уставу. Например, ходили на выбору не по списку партии, позволяют себе находиться в других фракциях. И поскольку раньше вся дисциплина не работала и это никого не смущало, немного странно, что об этом заговорили, когда дело коснулось председателя фракции», - заявил Евграфов. Политик уверен: нужно быть последовательным, и соблюдать предписанные правила стоило изначально, а не в каком-то конкретном случае.

Также правление Нарвского округа центристов заявило, что Алексей Евграфов не должен использовать имя партии в названии своей фракции.

«Я с этим в корне не согласен. Почему-то у нас в Нарве центристы стесняются названия своей партии. Но у меня во фракции сейчас находятся два члена центристской партии, и мы подсчитали, что нужно обозначит свою позицию и свою принадлежность. Что касается Нарвского округа центристов, скажу так: я считаю, что если кто-то из этих центристов не прошел в горсобрание, то они не имеют права диктовать депутатам, как и что им делать», - прокомментировал председатель фракции Keskerakonna fraktsioon Nara Heaks.

«Действия депутата Евграфова, направленные против председателя городского собрания Татьяны Стольфат и ее команды обусловлены двумя факторами - личными амбициями и предвыборной гонкой: грядут выборы председателя Центристской Партии. Алексей Евграфов открыто поддерживает на пост председателя партии Михаила Кылварта, а члены правления Нарвского округа поддерживают Танеля Кийка», - уверен Михаил Паншин.