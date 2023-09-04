Никогда такого не было, и вот опять: смута среди нарвских центристов

В последнее время частенько становится слышно, что Центристская партия уже не такая сплоченная, как раньше. Отразилось это и на нарвских центристах, которые оказались разбросанными по разным фракциям и вот-вот выразят вотум недоверия одному из своих.
На следующем созыве Нарвского горсобрания, 15 сентября, политики обсудят вотум недоверия председателю горсобрания Татьяне Стольфат из Центристской партии. Вотум недоверия был инициирован членом Центристской партии и депутатом Рийгикогу Алексеем Евграфовым, который также является председателем фракции Keskerakonna Fraktsioon Narva Heaks.
«Это обычная практика, когда городским собранием руководит представитель коалиции. В соглашении, заключенном между фракциями Respekt и Narva Heaks, госпожи Стольфат нет. И поскольку она находится в оппозиции, то больше не может быть председателем городского собрания», - пояснил Алексей Евграфов.
Евграфов отметил, что если вотум недоверия уже был выдвинут, то вероятность того, что он все-таки пройдет, довольно большая.
Но не все центристы считают, что вотум недоверия председателю горсобрания - это хорошая идея. «На данный момент я не вижу смысла выражать вотум недоверия Татьяне Стольфат. На мой взгляд, она справляется со своими рабочими обязанностями, не откладывает в долгий ящик проекты решений от управы города и членов депутатского корпуса, умеет брать ответственность за назначение и проведение внеочередных и очередных сессий», - отмечает Михаил Паншин, член правления Нарвского округа Центристской партии.
Паншин уверен, что, в отличии от предыдущего председателя горсобрания Владимира Жаворонкова, Стольфат умеет наладить работу депутатского корпуса - письменных или публичных замечаний со стороны депутатов к действующему руководителю горсобрания не было.
«Сейчас канун принятия второго дополнительного бюджета 2023 года и начало формирования бюджета на 2024 год, поэтому менять главу законодательной власти - плохая идея. Сейчас для этого неудачное время, ведь это может плохо сказаться на работе депутатского корпуса», - добавил Паншин.
Да и для самого Евграфова выражение вотума недоверия Стольфат может оказаться ошибкой. Как заявил Танель Кийк ERR, члены Центристской партии не должны выражать недоверие друг другу. Кийк уверен: это неприемлемо. Соглашается с ним и Михаил Кылварт, по словам которого Евграфова может быть исключен из партии, если проголосует против Стольфат.
«Да, это вполне реально, в том случае, если я проголосую за вотум. Но нарвская практика показывает, что некоторые центристы не всегда вели себя согласно уставу. Например, ходили на выбору не по списку партии, позволяют себе находиться в других фракциях. И поскольку раньше вся дисциплина не работала и это никого не смущало, немного странно, что об этом заговорили, когда дело коснулось председателя фракции», - заявил Евграфов. Политик уверен: нужно быть последовательным, и соблюдать предписанные правила стоило изначально, а не в каком-то конкретном случае.
Также правление Нарвского округа центристов заявило, что Алексей Евграфов не должен использовать имя партии в названии своей фракции.
«Я с этим в корне не согласен. Почему-то у нас в Нарве центристы стесняются названия своей партии. Но у меня во фракции сейчас находятся два члена центристской партии, и мы подсчитали, что нужно обозначит свою позицию и свою принадлежность. Что касается Нарвского округа центристов, скажу так: я считаю, что если кто-то из этих центристов не прошел в горсобрание, то они не имеют права диктовать депутатам, как и что им делать», - прокомментировал председатель фракции Keskerakonna fraktsioon Nara Heaks.
«Действия депутата Евграфова, направленные против председателя городского собрания Татьяны Стольфат и ее команды обусловлены двумя факторами - личными амбициями и предвыборной гонкой: грядут выборы председателя Центристской Партии. Алексей Евграфов открыто поддерживает на пост председателя партии Михаила Кылварта, а члены правления Нарвского округа поддерживают Танеля Кийка», - уверен Михаил Паншин.
Postimees также попробовал связаться с самой Татьяной Стольфат, чтобы узнать ее мнение по этому поводу, но она не была заинтересована в том, чтобы давать комментарии.