Сегодня цена на электроэнергию в Эстонии более чем в 11 раз выше, чем в Финляндии. Почему?

Из анализа данных движения потоков электроэнергии между странами видно, что основной причиной более чем 11-кратной разницы в ценах в настоящее время является и вовсе Литва. А именно: в субботу, 2 сентября, соединение Литвы и Швеции NordBalt мощностью 700 МВт, которое традиционно поставляет Литве электроэнергию из Швеции на полную мощность, прекратило работу из-за неисправности.

Поскольку шведско-литовское соединение нарушено, это создает дополнительную нагрузку на кабели электропередачи Estlink между Эстонией и Финляндией, которые в настоящее время являются единственной функционирующей связью между Скандинавией и странами Балтии. Однако в нынешних условиях мощности Estlink в 1000 мегаватт для гармонизации цен на электроэнергию между Финляндией и странами Балтии недостаточно.

Поскольку пропускной способности не хватает, на эстонско-финской границе сегодня каждый час возникает эффект бутылочного горлышка, что автоматически означает, что цены на электроэнергию в странах Балтии и Финляндии уже не устанавливаются одними и теми же электростанциями. В то время как в Финляндии на рынок сегодня выходят только производственные мощности с низкими переменными издержками, в основном ветровая и атомная электроэнергия, то в странах Балтии из-за недостаточного производства возобновляемой энергии на рынок выходят также газовые и сланцевые электростанции.

Например, в настоящее время Eesti Energia вырабатывает электроэнергию как в энергоблоке № 5 Эстонской ТЭС, так и в энергоблоке № 11 Балтийской ТЭС. Однако с 30 августа Ауверская электростанция вновь находится на ремонте, и ожидается, что она вернется на рынок 10 сентября.

Сегодня на эстонско-латвийской и латвийско-литовской границах эффекта бутылочного горлышка нет, а это значит, что цена в 148,35 евро будет одинаковой для всех трех стран Балтии.