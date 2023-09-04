Генеральный аудитор Эстонии о подготовке госбюджета: «Если вещь непригодна, то она непригодна во всем»

Генеральный аудитор Янар Хольм неоднократно подчеркивал, что ежегодные аудиторские собеседования показывают, что так называемое «бюджетирование по видам деятельности» по-прежнему рассматривается в министерствах как проект, который необходимо реализовать по требованию Министерства финансов, но чьи цели и выгоды неизвестны - реальная жизнь строится на других форматах.

«Сегодняшний так называемый бюджет, основанный на деятельности, и информация о его исполнении не имеют потребителей.К сожалению, это не мешает в документе от документа показывать переход на новый формат бюджета как историю успеха, требующую лишь небольшой корректировки или новых информационных систем, игнорируя реальность», - заявил Хольм.

«Конечно, я не говорю, что идеалистические цели при составлении бюджета в корне неверны, - добавил он. - Мы просто не можем осуществить это реалистично, для этого потребуется совершенно другого типа мышление. На самом деле мир так не устроен».

По словам Хольма, члены Рийгикогу также предъявляют очень высокие требования к так называемому бюджету, основанному на деятельности. «Кстати, правительство также не основывает свои решения о финансировании на основе данной бюджетной картины, а действует в более практичном мире. На мой взгляд, Рийгикогу как получатель бюджета заслуживает этой практической картины, не говоря уже об общественности», - сказал Хольм.

Он добавил: «Постоянное совершенствование методологии и построения информационных систем здесь не помогает - если вещь непригодна, то она непригодна во всем».

Госконтроль признал, что хотя государственный резерв и должен быть использован на чрезвычайные расходы, деньги из него все равно выделяются на деятельность, которая должна быть прогнозируемой.

В 2022 году государственный резерв неоднократно расходовался на мероприятия, которые не относятся к непредвиденным и могут быть запланированы в бюджете министерств.

Например, госконтроль вынес выплаты на поддержку Film Estonia, покрытие расходов, связанных с оказанием ледокольных услуг, а также расходов на строительство и содержание госграницы, закупку медикаментов, деятельность, связанную с изменение Закона об общественной информации и поддержку образования на эстонском языке.

По словам Хольма, принципы распределения денег также не соответствуют действующему законодательству, поскольку задним числом приняты решения о финансировании на 16,6 миллионов евро, для которых утвержденный бюджет уже недействителен.