Варшава начала выдавать Киеву граждан, которые помогают украинцам бежать от мобилизации

Польша уже выдает Украине граждан, причастных к переправке мужчин в Европу. Об этом в понедельник сообщает польская газета Rzeczpospolita. Количество украинских уклонистов от службы в армии, которые могут находиться в Польше, оценивается в 80 000 человек.
Польское издание «Речь Посполита» со ссылкой на пограничную службу республики 4 сентября сообщила, что Варшава начала передавать Киеву украинцев, которые помогали с нелегальной миграцией из охваченной войной Украины.
По данным польской пограничной службы, которые были предоставлены журналистам Rzeczpospolita, с 24 февраля 2022 года по 31 августа текущего года в Польшу въехало около 2,87 млн. граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехало - около 2,8 млн. украинцев.
«80 000 украинских мужчин призывного возраста въехали в Польшу после 24.02.2022 и испарились», - пишет издание.
Цифра в 79 754 потенциальных призывников для службы в ВСУ учитывает, что один и тот же человек мог пересекать границу неоднократно, пояснила пресс-секретарь погранохраны Польши, лейтенант Анна Михальска.
«Один человек мог пересечь границу до нескольких сотен раз. Но после вычитания выездов из въездов в Польшу остается около 80 000 украинцев, потенциально подлежащих мобилизации в стране. Сколько из них на самом деле соответствуют требованиям для освобождения от службы, неизвестно», - цитирует польскую чиновницу газета.
Издание напоминает, как ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия допустил, что украинские правоохранительные органы будут требовать выдачи мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину, спасаясь от мобилизации.
Известно, что по распоряжению президента Владимира Зеленского, все справки о непригодности к службе, выданные военно-врачебными комиссиями после 24 февраля 2022 года, должны быть перепроверены. В Киеве утверждали, что десятки тысяч мужчин призывного возраста могли получить поддельные справки за взятку в размере от 3 до 15 тысяч долларов.
Анна Михальска уточнила, что большинство посредников нелегальной миграции из Украины являются гражданами Украины. По ее словам, за первые шесть месяцев 2023 года Польша отказала во въезде почти 6 тысячам украинских граждан. Годом ранее отказов на въезд было вдвое больше.
В комитете Рады по безопасности и обороне полагают, что эти люди могут быть мобилизованы и пополнить ряды вооруженных сил, «тем самым укрепив оборону и безопасность». Представитель комитета Федор Вениславский не исключает, что украинская прокуратура может преследовать своих граждан за рубежом на основании возбужденных уголовных дел, отмечает «Речь Посполита».
Тем временем в польской полиции пояснили, что проблемы у этой группы украинцев в стране могут возникнуть, если они включены в базу Интерпола, как разыскиваемые по уголовным статьям.
«Если мы остановим такого иностранца, например, для обычной проверки на дороге, то наша система КСИП (Национальная информационная система полиции - прим.ред.) покажет, что это лицо, привлеченное к уголовной ответственности прокуратурой Украины, поскольку там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такого человека и сообщаем об этом в прокуратуру. Польский суд решает, будет ли он экстрадирован», - объясняет схему пресс-секретарь Главного полицейского управления, инспектор Мариуш Чарка.
Газета напоминает, что в июле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение одному из депутатов Верховной Рады и ее помощнику. Оба фигуранта за взятки помогали выехать из Украины мужчинам, которые представляясь водителями, перевозящими грузы для армии или гуманитарную помощь. Кроме того, во Львове был задержан 26-летний посредник, который участвовал в переправке через границу мужчин призывного возраста за 3500 долларов. Он пытался подкупить украинского пограничника.
Издание напоминает, что ранее на Волыни этому человеку был назначен штраф в размере 51 000 гривен (около 1300 евро) за попытку пересечь границу за деньги взятку, а в Одессе 32-летний мужчина женился на 56-летней женщине-инвалиде, чтобы иметь возможность сопровождать ее при выезде из страны.
Журналисты выяснили, что мужчины, приехавшие из Украины в Польшу, регистрируются в качестве беженцев крайне редко.
«Более 1,6 млн. украинцев уже имеют такой статус, а из числа 18-65-летних только 11,5% тех, кто пересек границу после 24 февраля, подали заявление на получение PESEL (польский аналог личного кода - прим.ред.), - уточняет Rzeczpospolita. - Похоже, что большинство из них не хотят регистрироваться в Польше, предпочитая оставаться неизвестными».
В Украине продолжает действовать режим мобилизации в условиях военного времени. Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что лишь каждый четвертый призванный на службу после 24 февраля 2022 года отправляется на фронт.
«В бой идут только 20-25 солдат из 100. Место в тылу всегда найдется», - цитирует Арестовича «Речь Посполита».