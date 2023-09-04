Варшава начала выдавать Киеву граждан, которые помогают украинцам бежать от мобилизации

Анна Михальска уточнила, что большинство посредников нелегальной миграции из Украины являются гражданами Украины. По ее словам, за первые шесть месяцев 2023 года Польша отказала во въезде почти 6 тысячам украинских граждан. Годом ранее отказов на въезд было вдвое больше.

В комитете Рады по безопасности и обороне полагают, что эти люди могут быть мобилизованы и пополнить ряды вооруженных сил, «тем самым укрепив оборону и безопасность». Представитель комитета Федор Вениславский не исключает, что украинская прокуратура может преследовать своих граждан за рубежом на основании возбужденных уголовных дел, отмечает «Речь Посполита».

Тем временем в польской полиции пояснили, что проблемы у этой группы украинцев в стране могут возникнуть, если они включены в базу Интерпола, как разыскиваемые по уголовным статьям.

«Если мы остановим такого иностранца, например, для обычной проверки на дороге, то наша система КСИП (Национальная информационная система полиции - прим.ред.) покажет, что это лицо, привлеченное к уголовной ответственности прокуратурой Украины, поскольку там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такого человека и сообщаем об этом в прокуратуру. Польский суд решает, будет ли он экстрадирован», - объясняет схему пресс-секретарь Главного полицейского управления, инспектор Мариуш Чарка.