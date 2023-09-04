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ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ⟩ Российские попытки блокировать черноморские порты провалились

Юрий Кочинев
, военный историк
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Украинские зерновозы в порту Одессы. 2022 год.
Украинские зерновозы в порту Одессы. 2022 год. Фото: Yulii Zozulia / SIPA
  • Черное море все больше напоминает зону военных действий
  • России предстоит почувствовать силу новых санкций

В ответ на попытку российской стороны блокировать Черное море Украина заявила, что будет относиться к российским судам в Керченском проливе и северо-восточной части Черного моря как к вражеским объектам, перевозящим военные грузы, со всеми вытекающими отсюда последствиями и рисками, пишет военный обозреватель Юрий Кочинев.

Минобороны России некоторое время назад заявило, что ракетными ударами по Одессе были уничтожены цеха по производству надводных дронов и склады их хранения. Также, по данным россиян, в Николаеве в результате авиаударов были уничтожены «объекты топливной инфраструктуры» и склады боеприпасов Вооруженных сил Украины. На самом деле российские ракетные удары уничтожили партию зерна, часть которой - 60 000 тонн - предназначалась для экспорта в Китай.

Одесский губернатор Олег Кипер подтвердил, что китайское посольство, которое находится в Нахимовском переулке рядом с портом Одессы, было повреждено российскими ракетными ударами.

Удары по Одессе призваны впечатлить Эрдогана

Атаки на порты в окрестностях Одессы продолжаются и могут быть связаны с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, где он попытается убедить Владимира Путина восстановить работу соглашения о транспортировке зерна. Российские атаки, в свою очередь, направлены на то, чтобы убедить Эрдогана в том, что россияне способны заблокировать поставки зерна из Украины, хотя блокада на самом деле не увенчалась успехом.

В ответ на попытку блокады Черного моря Украина заявила, что будет относиться к российским судам в Керченском проливе и северо-восточной части Черного моря как к целям, перевозящим военные грузы противника, со всеми вытекающими отсюда последствиями и рисками.

Кассетные боеприпасы доказывают свою эффективность

Одновременно с происходящим в водах Черного моря сухопутные войска ВСУ начали успешно применять полученные от США системы кассетных боеприпасов в своих наступлениях на южном фронте. Эффективность этого типа боеприпасов доказала себя в боях, проходивших на юге Донецкой области, а также в Запорожье. Эти данные подтвердили The New York Times и Washington Post.

США введут новые санкции против 18 российских граждан и некоторых компаний. Эти санкции призваны перекрыть Москве доступ к товарам, которые могут быть использованы Россией в войне с Украиной, сократить доходы, получаемые российским металлургическим сектором, а также обрушить развитие российской энергетики.

Новые санкции также направлены на осложнение доступа россиян к международной финансовой системе. Экс-министр финансов Алексей Кудрин попал в санкционный список. Под санкции попали такие банки, как «Солидарность», «Тинькофф» и «Юнистрим». В санкционный список также попали грузовые и пассажирские суда. Кроме того, под новые санкции попали несколько компаний, связанных с российской оборонной промышленностью, а также научно-исследовательские институты Российской академии наук.

Канада ввела санкции против 25 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом и атомной отраслью России. Культурный и образовательный сектор России также попал под санкции. Деятели этого сектора, участвовавшие в политике Кремля по русификации Украины, были объявлены персонами нон-грата. Например, в этот список вошли продюсер Иосиф Пригожин, режиссер Никита Михалков, актер Иван Охлобыстин, певец Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, министр культуры Ольга Любимова.

Госдума России вносит поправки в систему наказаний за неявку представителей различных военных специальностей в комиссариаты. Если раньше штраф за неявку составлял от 500 до 3 000 рублей, то теперь - от 15 000 до 25 000 рублей. Заявление бывшего президента России Дмитрия Медведева о 280 000 новых контрактниках, набранных в армию, призвано заверить россиян в том, что новой мобилизации в ближайшее время не будет.

Франция готова объявить бежавших в эту страну в результате мобилизации россиян политическими беженцами и предоставить им вид на жительство во Франции в упрощенном порядке.

Санкции работают медленно, но верно

Западная помощь Украине, наряду с продолжающимися мерами экономического давления и санкциями, которые изолируют государство-агрессор от остального развитого мира, работает медленно, но верно. Конечно, исход войны решается на поле боя, но для того, чтобы иметь возможность успешно сражаться на фронте, противник должен быть истощен и плохо оснащен боеприпасами и оружием. Именно этому служат санкции коллективного Запада.

Получая военную помощь Запада, Украина способна добиться исторической победы над агрессором в этой освободительной войне за счет силы своей армии и непоколебимой поддержки всего народа. Это будет победа, которая принесет украинскому народу заслуженную свободу и независимость.

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