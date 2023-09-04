ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ⟩ Российские попытки блокировать черноморские порты провалились

Минобороны России некоторое время назад заявило, что ракетными ударами по Одессе были уничтожены цеха по производству надводных дронов и склады их хранения. Также, по данным россиян, в Николаеве в результате авиаударов были уничтожены «объекты топливной инфраструктуры» и склады боеприпасов Вооруженных сил Украины. На самом деле российские ракетные удары уничтожили партию зерна, часть которой - 60 000 тонн - предназначалась для экспорта в Китай.

Одесский губернатор Олег Кипер подтвердил, что китайское посольство, которое находится в Нахимовском переулке рядом с портом Одессы, было повреждено российскими ракетными ударами.

Удары по Одессе призваны впечатлить Эрдогана

Атаки на порты в окрестностях Одессы продолжаются и могут быть связаны с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, где он попытается убедить Владимира Путина восстановить работу соглашения о транспортировке зерна. Российские атаки, в свою очередь, направлены на то, чтобы убедить Эрдогана в том, что россияне способны заблокировать поставки зерна из Украины, хотя блокада на самом деле не увенчалась успехом.

В ответ на попытку блокады Черного моря Украина заявила, что будет относиться к российским судам в Керченском проливе и северо-восточной части Черного моря как к целям, перевозящим военные грузы противника, со всеми вытекающими отсюда последствиями и рисками.

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