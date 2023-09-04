На прошлой неделе Харьюский уездный суд приговорил к шоковому тюремному заключению мужчину, который в течение полутора лет перевез в общей сложности почти 24 килограмма наркотиков, в том числе кокаин и амфетамины. Они были спрятаны в тайниках в разных частях Таллинна и Харьюмаа.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ ⟩ Мужчина, распространивший почти 24 килограмма наркотиков, получил шоковое тюремное заключение
Суд признал Клима Балахонцева виновным в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Из них Балахонцев успел провести под стражей пять месяцев и 12 дней. Остальные три года, шесть месяцев и 18 дней были приостановлены судом с испытательным сроком в четыре года и шесть месяцев.
Согласно обвинительному заключению, Балахонцев приобрел большое количество амфетамина, кокаина и таблеток МДМА через коммуникационное приложение Телеграм. Затем Балахонцев перепаковал наркотики в полиэтиленовые пакеты, которые, в свою очередь, замотал изолентой и прикрепил к ним магниты.
Балахонцев прятал пакеты в разных местах Таллинна, получая за каждый спрятанный пакета 10-15 евро. Каждый раз после доставки в тайник посылки с наркотиками Балахонцев отправлял координаты и фотографии тайника и его окрестностей в Телеграм-группу, откуда они в свою очередь пересылались клиентам через посредников.
С сентября 2021 года по 1 февраля этого года Балахонцев доставил не менее 2700 упаковок наркотиков в различные тайники Харьюмаа и Таллинна. Таким образом, Балахонцев передал не менее 23,4 килограмма порошка, содержащего амфетамин, 1515 таблеток, содержащих наркотическое вещество МДМА, 77 граммов порошка, содержащего кокаин, и 148 граммов кристаллического вещества, содержащего МДМА.