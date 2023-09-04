РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ ⟩ Мужчина, распространивший почти 24 килограмма наркотиков, получил шоковое тюремное заключение

Суд признал Клима Балахонцева виновным в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Из них Балахонцев успел провести под стражей пять месяцев и 12 дней. Остальные три года, шесть месяцев и 18 дней были приостановлены судом с испытательным сроком в четыре года и шесть месяцев.

Согласно обвинительному заключению, Балахонцев приобрел большое количество амфетамина, кокаина и таблеток МДМА через коммуникационное приложение Телеграм. Затем Балахонцев перепаковал наркотики в полиэтиленовые пакеты, которые, в свою очередь, замотал изолентой и прикрепил к ним магниты.

Балахонцев прятал пакеты в разных местах Таллинна, получая за каждый спрятанный пакета 10-15 евро. Каждый раз после доставки в тайник посылки с наркотиками Балахонцев отправлял координаты и фотографии тайника и его окрестностей в Телеграм-группу, откуда они в свою очередь пересылались клиентам через посредников.