Байден огорчен отказом Си Цзиньпина приехать на саммит G20. Но нужна ли «Большая двадцатка» Китаю?

Президент США Джо Байден заявил, что огорчен решением председателя КНР Си Цзиньпина пропустить предстоящий саммит G20 в Индии. Наблюдатели пытаются понять, почему Си Цзиньпин не поехал на саммит и чем это грозит репутации как «Большой двадцатки», так и самого Пекина.

«Я огорчен…, но я собираюсь встретиться с ним [Си Цзиньпином]», - сказал Байден журналистам в воскресенье, хотя и не сообщил, когда именно планирует это сделать. В последний раз Си и Байден встречались на саммите G20 в Индонезии в прошлом году.

В понедельник Пекин заявил, что китайскую делегацию на саммите, который на этой неделе пройдет в Дели, возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Заявление Байдена можно трактовать и как свидетельство того, что Белый дом придает большое значение глобальному сотрудничеству за пределами группы G7, объединяющей наиболее развитые экономики.

Однако отношения между США и Китаем остаются напряженными, несмотря на многочисленные визиты дипломатов из Вашингтона в этом году, пытающихся вывести американо-китайские отношения из ступора.

Проблем в этих отношениях немало: начиная с торговых споров, будущего Тайваня и заканчивая китайской экспансией в Южно-Китайском море.

Зачем Пекину G20?

На пресс-брифинге в понедельник Министерство иностранных дел Китая уже привычно не подтвердило и не опровергло информацию об участии Си в саммите в Дели.