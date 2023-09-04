Комиссия ООН: пока не получено достаточных доказательств, что в Украине происходит геноцид

«Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки относительно этого преступления. Поэтому мы исследуем шаг за шагом. На данный момент мы не имеем достаточных доказательств, соответствующих юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть потребность уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия [для признания геноцида], которые подтверждены судебной практикой», - сказал Мьосе.

Он добавил, что комиссия ООН продолжит расследование в Украине. Глава комиссии отметил, что «в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду».

Эрик Мьосе считает, что «этот вопрос не следует рассматривать отдельно от других выводов». «Как вы знаете, мы обнаружили большое количество военных преступлений. Мы обнаружили, что по крайней мере по двум темам, а именно пыткам и атакам [по энергетической инфраструктуре Украины] с октября 2022 года. Вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности. И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте», - добавил глава комиссии ООН.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в незаконном вывозе украинских детей в Россию. В обвинении суда действия Путина и Львовой-Беловой квалифицировали как военные преступления, а не как геноцид.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в апреле приняла резолюцию, в которой заявила, что практика насильственного перемещения украинских детей в Россию соответствует международному определению геноцида. Эта резолюция стала первым документом с начала полномасштабной войны, где насильственный вывоз украинских детей с оккупированных территорий прямо назван геноцидом.