В новых пробах воды в Курессааре нашли колиподобные бактерии

Как сообщили в волостной управе Сааремаа, пробы воды, взятые в воскресенье, показали улучшение ситуации на главной водопроводной магистрали Курессааре, однако в пробах, взятых в водопроводных трубах на двух участках недвижимости в городе, были обнаружены и кишечная палочка, и колиподобные бактерии. Результаты новых анализов будут известны во вторник.

Предприятие водоснабжения Kuressaare Veevärk продолжает хлорировать воду и промывать водопроводные трассы, чтобы хлорированная вода дошла до всех потребителей.

В воскресенье в городе Курессааре были установлены пять резервуаров для воды, из которых жители могут получать воду. В резервуарах будет хлорированная вода с водоочистной станции Unimäe. Волостная управа продолжит поставлять бутилированную воду в школы и детские сады города.

Старейшина волости Сааремаа Микк Туйск подчеркнул, что вода, поступающая с водоочистных сооружений Unimäe в магистраль Курессааре, является чистой. «Поскольку на обмен воды и на то, чтобы хлорированная вода достигла дальних концов городского трубопровода, требуется время, я прошу вас не употреблять в Курессааре водопроводную воду в некипяченом виде», - добавил Туйск.

По словам Туйска, очень жаль, что Курессааре вновь испытывает проблемы с питьевой водой. «Волостная управа Сааремаа работает с водопроводным предприятием, Департаментом здоровья и другими специалистами, чтобы выяснить причину загрязнения воды и не допустить повторения этого», - сказал Туйск.

По словам руководителя Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, нынешнее загрязнение не привело к госпитализациям, однако нельзя исключать возможные случаи заболевания, поскольку возможный латентный период еще продолжается. «В то же время мы делаем все возможное, чтобы помочь установить источник загрязнения, сами отбираем пробы воды в разных местах и расширили число параметров патогенных микроорганизмов, которые можно определить в воде», - пояснила Юхкам.

Департамент продовольствия и сельского хозяйства Эстонии обращает внимание предприятий пищевой промышленности на то, что до разрешения ситуации при приготовлении пищи следует использовать воду соответствующего качества и избегать использования водопроводной воды в Курессааре.