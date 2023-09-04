В новых пробах воды в Курессааре нашли колиподобные бактерии

Водопроводная вода в Курессааре остается непригодной для питья с пятницы, а в воскресенье в пробах воды, взятых из двух домов, были обнаружены кишечная палочка и колиподобные бактерии.
Как сообщили в волостной управе Сааремаа, пробы воды, взятые в воскресенье, показали улучшение ситуации на главной водопроводной магистрали Курессааре, однако в пробах, взятых в водопроводных трубах на двух участках недвижимости в городе, были обнаружены и кишечная палочка, и колиподобные бактерии. Результаты новых анализов будут известны во вторник.
Предприятие водоснабжения Kuressaare Veevärk продолжает хлорировать воду и промывать водопроводные трассы, чтобы хлорированная вода дошла до всех потребителей.
В воскресенье в городе Курессааре были установлены пять резервуаров для воды, из которых жители могут получать воду. В резервуарах будет хлорированная вода с водоочистной станции Unimäe. Волостная управа продолжит поставлять бутилированную воду в школы и детские сады города.
Старейшина волости Сааремаа Микк Туйск подчеркнул, что вода, поступающая с водоочистных сооружений Unimäe в магистраль Курессааре, является чистой. «Поскольку на обмен воды и на то, чтобы хлорированная вода достигла дальних концов городского трубопровода, требуется время, я прошу вас не употреблять в Курессааре водопроводную воду в некипяченом виде», - добавил Туйск.
По словам Туйска, очень жаль, что Курессааре вновь испытывает проблемы с питьевой водой. «Волостная управа Сааремаа работает с водопроводным предприятием, Департаментом здоровья и другими специалистами, чтобы выяснить причину загрязнения воды и не допустить повторения этого», - сказал Туйск.
По словам руководителя Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, нынешнее загрязнение не привело к госпитализациям, однако нельзя исключать возможные случаи заболевания, поскольку возможный латентный период еще продолжается. «В то же время мы делаем все возможное, чтобы помочь установить источник загрязнения, сами отбираем пробы воды в разных местах и расширили число параметров патогенных микроорганизмов, которые можно определить в воде», - пояснила Юхкам.
Департамент продовольствия и сельского хозяйства Эстонии обращает внимание предприятий пищевой промышленности на то, что до разрешения ситуации при приготовлении пищи следует использовать воду соответствующего качества и избегать использования водопроводной воды в Курессааре.
При мытье продуктов питания и контактирующих с ними поверхностей, рук и посуды следует использовать альтернативные источники питьевой воды, например, бутилированную или кипяченую воду, до тех пор, пока Департамент здоровья не даст заключение о том, что источники воды приведены в порядок.