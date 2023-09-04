Каллас: я передам спецкомиссии выписки со счетов по кредитной сделке, если вы пообещаете больше не задавать вопросов

Когда на сегодняшнем заседании члены спецкомиссии спросили Каллас, готова ли она показать договоры и выписки о конкретных сделках, премьер-министр от ответа уклонилась. Вместо этого она спросила, насколько далеко зайдут такие просьбы и будут ли в какой-то момент ее просить представить полную выписку со счета.

В то же время, после дневного заседания коалиционного совета она спросила у Postimees: «Вы хотите сказать, что если я представлю договор и банковские выписки по этим платежам, то вы больше не будете задавать вопросов?» И добавила: «Если вы обещаете, что больше не будете задавать вопросов, то я сегодня же представлю в комиссию этот кредитный договор и выписки с банковских счетов».