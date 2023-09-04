В беседе с Postimees премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) пообещала, что сегодня вечером передаст специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу договоры и выписки со счетов по кредитам, выданным компании ее мужа Арво Халлика, Novaria Consult.
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Каллас: я передам спецкомиссии выписки со счетов по кредитной сделке, если вы пообещаете больше не задавать вопросов
Когда на сегодняшнем заседании члены спецкомиссии спросили Каллас, готова ли она показать договоры и выписки о конкретных сделках, премьер-министр от ответа уклонилась. Вместо этого она спросила, насколько далеко зайдут такие просьбы и будут ли в какой-то момент ее просить представить полную выписку со счета.