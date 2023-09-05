Новая зерновая война: Украина может ввести санкции против стран ЕС

По данным Politico, Украина хочет пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) на государства, которые не впускают на свои территории дешевое украинское зерно.

Politico описывает ситуацию так: в апреле этого года Польша, Венгрия, Словакия и Болгария получили разрешение Еврокомиссии на ограничение импорта сельхозпродукции из Украины. Причиной стал протест фермеров этих стран, которые опасались, что их государства будут наводнены более дешевым украинским зерном, что ухудшит конкурентоспособность местных фермеров.

Ограничения должны были быть временными, но с тех пор были продлены еще раз, что означало, что срок их действия закончится 15 сентября. Однако неясно, что будет после этой даты, поскольку Польша и другие страны, установившие ограничения, продолжают не желать конкуренции со стороны украинской сельхозпродукции.

С технической точки зрения, Евросоюз - это общий рынок, и отдельные страны не могут использовать специальные ограничения, если только не получено отдельного разрешения Европейской комиссии. Теперь до Politico дошли слухи, что после 15 сентября эти страны не получат новых разрешений. Но Польша пригрозила ввести свои собственные ограничения, если не получит разрешения от Еврокомиссии.

После этого Украина заявила, что если после 15 сентября вступят в силу новые ограничения, страна обратится с жалобой в ВТО на действия Евросоюза. «При всем уважении и благодарности, которые мы испытываем к Польше, если будут введены новые ограничения, Украина передаст это дело в ВТО как жалобу в отношении Польши и Евросоюза», - прокомментировал для Politico ситуацию министр экономики Украины Тарас Качка.