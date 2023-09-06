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ВИДЕО ⟩ В Палдиски установили «танк», к которому изредка несут цветы

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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По мнению местных жителей, внутри объекта достаточно разместить двигатель, экипаж из четырех человек и можно на фронт.
По мнению местных жителей, внутри объекта достаточно разместить двигатель, экипаж из четырех человек и можно на фронт. Фото: Денис Антонов

В Палдиски обнаружен объект, внешне похожий на легкий танк M551 «Шеридан», относящийся к классу бронированных десантно-штурмовых машин армии США. Корреспондент Rus.Postimees попытался выяснить, кто хозяин бронемашины и для чего она стоит в десяти минутах ходьбы от центральной площади города.

Среди плодовых деревьев и ухоженных грядок, заборов и теплиц, практически в самом сердце Палдиски стоит искусно сделанный объект из листового железа. Размером с большой миневен, он имеет не только все, что положено быть бронемашине снаружи, но и посадочные места внутри. Попытки отыскать автора успешно провалились, но мы нашли тех, кто рассказал нам о нем и его творчестве. 

Некоторые местные жители считают, что этот арт-объект является альтернативой нарвскому памятнику «Танк Т-34».
Некоторые местные жители считают, что этот арт-объект является альтернативой нарвскому памятнику «Танк Т-34». Фото: Денис Антонов
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