ВИДЕО ⟩ Житель Палдиски построил американский «танк», у которого изредка появляются цветы

Среди плодовых деревьев и ухоженных грядок, заборов и теплиц, практически в самом сердце Палдиски стоит искусно сделанный объект из листового железа. Размером с большой миневен, он имеет не только все, что положено быть бронемашине снаружи, но и посадочные места внутри. Попытки отыскать автора успешно провалились, но мы нашли тех, кто рассказал нам о нем и его творчестве.