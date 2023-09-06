В Палдиски обнаружен объект, внешне похожий на легкий танк M551 «Шеридан», относящийся к классу бронированных десантно-штурмовых машин армии США. Корреспондент Rus.Postimees попытался выяснить, кто хозяин бронемашины и для чего она стоит в десяти минутах ходьбы от центральной площади города.
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ВИДЕО ⟩ Житель Палдиски построил американский «танк», у которого изредка появляются цветы
Среди плодовых деревьев и ухоженных грядок, заборов и теплиц, практически в самом сердце Палдиски стоит искусно сделанный объект из листового железа. Размером с большой миневен, он имеет не только все, что положено быть бронемашине снаружи, но и посадочные места внутри. Попытки отыскать автора успешно провалились, но мы нашли тех, кто рассказал нам о нем и его творчестве.