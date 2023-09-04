Южная Африка не нашла у себя корабля с оружием для России. В этом ее обвиняли США

Этот скандал начался в мае 2023 года, посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети заявил, что, по имеющимся у него данным, в декабре 2022 года пришедший в ЮАР российский грузовой корабль под названием Lady R загрузили оружием и боеприпасами.

На своем брифинге в мае Бригети уточнил, что корабль Lady R с 6 по 8 декабря 2022 года находился под погрузкой на военно-морской базе Саймонс-Таун недалеко от Кейптауна. А оттуда он, по заявлению посла, отбыл в Россию.

Начался большой скандал: ЮАР сохраняет нейтралитет и относится к неприсоединившимся странам, которые не оказывают военную поддержку России или Украине.

Власти ЮАР сразу же опровергли заявление о возможном экспорте оружия в зону боевых действий. Они заявили посольству США протест, а позже распространили информацию, что посольство якобы извинилось за неточную информацию.

При этом с Россией у Южной Африки более тесные отношения - ЮАР не осуждала в ООН российское вторжение; обе страны являются членами альянса БРИКС.

В феврале 2023-го, в годовщину начала российско-украинской войны ЮАР, Россия и Китай проводили совместные военные учения. США тогда выражали свою обеспокоенность фактом проведения этих учений.

Президент Рамафоса поручил провести независимое расследование, его возглавил судья в отставке.