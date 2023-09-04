Президент Карис: я предпочел бы, чтобы Каллас ушла в отставку на начальной стадии кризиса

«Просто указать на виновных в весенней обструкции, но теперь нужно найти решения, чтобы вернуть зашедший в тупик парламент на нормальный путь, - подчеркнул президент. - Нужно найти ручной тормоз внутренней политики и отпустить его. Рийгикогу должен работать».

По его словам, все председатели партий попытались сформулировать потенциальный способ возобновить нормальную работу Рийгикогу над законопроектами, хотя оппозиционные и коалиционные партии придерживались разных взглядов.

«Станет ли осень 2023 года темным пятном на истории Рийгикогу или, наоборот, уроком по достижению компромисса и выходу из тупика?» - сформулировал Карис один из предстоящих вопросов внутренней политики.

Президент признал, что найти точки соприкосновения между оппозицией и коалицией сложно: коалиция хочет, чтобы противная сторона отозвала большую часть поданных во время весенней обструкции законопроектов и запросов, а оппозиция считает, что коалиция должна отказаться от нескольких вызвавших конфликты законопроектов или хотя бы существенно изменить их формулировки.

«Но важно также, чтобы следующий государственный бюджет показал, каким образом коалиция намерена поступить с рядом тем, например, широкомасштабной гособороной, в состав которой входят также внутренняя безопасность и защита населения, конкурентоспособностью эстонской экономики или переходом на образование на эстонском языке», - сказал он.

На встречах в Кадриорге обсуждали и вызвавший большой резонанс случай бизнеса в российском направлении, где в центре внимания оказались деятельность члена семьи премьер-министра и объяснения премьер-министра.

«Я лично предпочел бы, чтобы глава правительства в начале поставившей ее в центре кризиса череды событий подала в отставку. Это решение было бы щадящим для нее самой, ее близких, работоспособности правительства и доверия к месседжам Эстонии. Но каждый в подобной ситуации решает сам, самостоятельно оценивая серьезность моральной проблемы», - сказал Карис.