«Новости в 7» за 4 сентября: как сцепились Март Хельме и Кая Каллас, машины и снаряжение для украинцев, почем раритеты из блокбастеров и богатый на фестивали уик-энд

Сегодня в выпуске:

- Она была хорошим юристом и зарабатывала в разы больше чем сейчас. Что еще о финансах и прошлом Каи Каллас общественность узнала после сегодняшнего заседания специальной антикоррупционной комиссии парламента

- Местные новости: жители пригородов столицы смогут быстрее попадать на работу; сколько украинцев стоит на учете в Кассе по безработице; эстонка стала двухкратной чемпионкой по дискгольфу

- Доверие жителей страны к благотворительным организациям понемногу восстанавливается. Наша корреспондент выясняла, какие автомобили и снаряжение были отправлены в Украину.

- Аукцион неслыханной щедрости - культовые платья Принцессы Дианы по 200 тысяч долларов и 10 тысяч долларов за палочку Гарри Поттера. Что еще было представлено на распродаже для миллионеров в Лос-Анджелесе, выясняла наша корреспондет

- Международная панорама: после долгих недель рекордной засухи Испанию накрыло ливнями; десятки тысяч жителей Финляндии вышли на антирасистский митинг протеста; штормовой ветер скоростью свыше 150-ти километров в час: мощный тайфун пронесся над Тайванем и движется к материковому Китаю

- Самый насыщенный событиями уик-энд: в Таллинне в выходные прошло сразу несколько заметных фестивалей. Наша съемочная группа посетила некоторые из них, чтобы увидеть, как отдыхают горожане и как преображается столица