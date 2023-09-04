Путин и Эрдоган не договорились о возобновлении «зерновой сделки»

По данным издания, Путин после этого игнорировал запросы Эрдогана, предлагавшего провести переговоры о продлении соглашения.

До выхода из сделки Россия неоднократно угрожала прекратить участие в «черноморской зерновой инициативе», согласованной 22 июля прошлого года, утверждая, что обещания, данные России по условиям сделки, не выполняются. За сохранение договоренностей выступали власти Турции, Украины и представители ООН.

порт Одессы Фото: Getty Images

Переговоры в Сочи стали первой личной встречей Путина и Эрдогана с октября 2022 года.

В Кремле и до начала переговоров заявляли, что Россия готова будет вернуться к участию в сделке об экспорте украинского зерна через черноморские порты, когда будут выполнены требования Москвы по поводу экспорта российского продовольствия.

ООН вместе с Турцией перед встречей в Сочи подготовила новые предложения, которые могли бы стать основой для возобновления зерновой сделки. Об этом на прошлой неделе говорил в ходе визита в Москву министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В ООН также отмечали, что эти предложения «позволяют обеспечить более эффективный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам».

Корреспондент Би-би-си Алексей Калмыков:

«Путину зерновая сделка не нужна, она нужна Украине и Эрдогану. Путину нужно отсутствие зерновой сделки, потому что, во-первых, она дает Украине заработать, а во-вторых, она мешает заработать напавшей на нее России.