Кая Каллас направила в спецкомиссию кредитный договор, выданный компании ее мужа

По словам Каллас, она всегда была абсолютно честна и прозрачна в отношении своих доходов и правильно декларировала свои экономические интересы. «Декларации были видны всем, потому что мне нечего скрывать. Охота на ведьм, которую мне устроила оппозиция из-за деятельности делового партнера моего мужа, превысила предел толерантности», - написала Каллас в Facebook.

По словам Каллас, члены оппозиции в спецкомиссии Рийгикогу удивили ее, спросив, в какой именно день она подписала кредитные договоры со своим мужем. «Я вообще не понимаю, какое это имеет отношение к теме, но чтобы показать, что мне действительно нечего скрывать, я просто отправила членам комиссии кредитный договор, выданный компании моего мужа, и два приложения к этому договору», - сказала Каллас.

«Я делаю этот шаг, полностью осознавая, что оппозиционные политики могут быть удивлены моим шагом, но они не поколеблются. Что бы я им ни ответила, они будут повторять, как старая граммофонная пластинка, что мои ответы не удовлетворяют их. К сожалению, у меня нет для них лучшего ответа, чем честность и прозрачность, поэтому я предсказываю, что все продолжится, ведь на данный момент охота на ведьм - единственная цель игры оппозиционных политиков. Правды не ищут, объяснений не слушают, никаким документам не доверяют - оппозиция уже давно вынесла мне свой приговор, а факты и доказательства только мешают их действиям», - добавила Каллас.