Государство планирует резко повысить налог на загрязнение окружающей среды

Эстонское государство планирует существенно повысить налог на загрязнение окружающей среды, причем особенно сильный удар придется на сланцевую промышленность, пишет ERR.
Если до сих пор в качестве налога на загрязнение окружающей среды государство получает более 32 миллионов евро в год, согласно новому законопроекту, ставки постепенно вырастут примерно на 60 процентов, что увеличит государственную казну на 20 миллионов евро.
«Налог не увеличивался с 2015 года. За это время инфляция превысила 50 процентов», - сказала в интервью ERR канцлер Министерства климата Кейт Каземетс.
По ее словам, изменение может привести к тому, что в отрасли будет образовываться меньше отходов и использоваться более экологически чистые технологии. Согласно законопроекту, утилизация опасных отходов и сланцевых отходов станет дороже.
По мнению руководителя Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, увеличение налоговой нагрузки снижает инвестиционный потенциал компаний и препятствует инвестициям в более чистое промышленное производство.
В интервью ERR Асманн заявил, что для VKG повышение налога означает дополнительные расходы в размере 4-6 миллионов евро в год, и что запланированные изменения негативно повлияют не только на сланцевую промышленность, но и на более тысячи эстонских предприятий.