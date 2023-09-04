Государство планирует резко повысить налог на загрязнение окружающей среды

Если до сих пор в качестве налога на загрязнение окружающей среды государство получает более 32 миллионов евро в год, согласно новому законопроекту, ставки постепенно вырастут примерно на 60 процентов, что увеличит государственную казну на 20 миллионов евро.

«Налог не увеличивался с 2015 года. За это время инфляция превысила 50 процентов», - сказала в интервью ERR канцлер Министерства климата Кейт Каземетс.

По ее словам, изменение может привести к тому, что в отрасли будет образовываться меньше отходов и использоваться более экологически чистые технологии. Согласно законопроекту, утилизация опасных отходов и сланцевых отходов станет дороже.

По мнению руководителя Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, увеличение налоговой нагрузки снижает инвестиционный потенциал компаний и препятствует инвестициям в более чистое промышленное производство.