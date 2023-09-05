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ПЕРЕД ВЫБОРОМ ⟩ Студия Postimees: в чью сторону склонится чаша весов?

14:40 центристы Лаатс vs Ааб
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Центристская партия в воскресенье выберет нового председателя. Соотношение сил, по разным оценкам, практически равное. Победа Михаила Кылварта или Танеля Кийка непредсказуема. К чему приведет трудный выбор в условиях неопределенности?

В студию Rus.Postimees приглашены члены правления Центристской партии (ЦП), депутаты Рийгикогу Лаури Лаатс и Яак Ааб, представляющие соответственно лагерь сторонников Михаила Кылварта и Танеля Кийка. Смотрите дискуссию в прямом эфире в 14:40!

  • Кто не должен стать председателем ЦП?
  • Что один кандидат может делать лучше другого?
  • Предстоит выбирать между стагнацией и переменами?
  • Как вернуть потерянные регионы и закончить междоусобную войну в Нарве?
  • Чем ЦП отличается от партий мейнстрима?
  • Может ли центристов ждать судьба малой партии?
  • Почему ЦП не стала ведущей оппозиционной силой?
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