ПЕРЕД ВЫБОРОМ ⟩ Студия Postimees: в чью сторону склонится чаша весов?

Центристская партия в воскресенье выберет нового председателя. Соотношение сил, по разным оценкам, практически равное. Победа Михаила Кылварта или Танеля Кийка непредсказуема. К чему приведет трудный выбор в условиях неопределенности?
В студию Rus.Postimees приглашены члены правления Центристской партии (ЦП), депутаты Рийгикогу Лаури Лаатс и Яак Ааб, представляющие соответственно лагерь сторонников Михаила Кылварта и Танеля Кийка. Смотрите дискуссию в прямом эфире в 14:40!
- Кто не должен стать председателем ЦП?
- Что один кандидат может делать лучше другого?
- Предстоит выбирать между стагнацией и переменами?
- Как вернуть потерянные регионы и закончить междоусобную войну в Нарве?
- Чем ЦП отличается от партий мейнстрима?
- Может ли центристов ждать судьба малой партии?
- Почему ЦП не стала ведущей оппозиционной силой?