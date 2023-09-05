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Репортаж из Локса ⟩ Эстонская идиллия по соседству с «русским миром»

Ян Левченко
, журналист
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Автостанция Локса.
Автостанция Локса. Фото: Ain Liiva

Крохотный поселок вокруг порта, недавно ставший городом, да еще и самым северным в Эстонии. Побережье, изгаженное советскими военными и до сих пор не избавившееся от их следов. Депрессивные коробки с дешевыми квартирами и палисадники с верандами, которые строили в середине прошлого века рукастые пенсионеры. Это Локса, о котором журналисты вспоминают, когда надо встряхнуть публику какой-нибудь страшилкой.

Оба раза, что я был в Локса, городок чуял неладное и не хотел себя показывать. Заливал дождем, загонял в помещение и машину. Расположен он так, что туда надо ехать специально. Даже если вы едете на культурные мероприятия в художественный музей Вийнисту, легко проскочить Локса и не заметить. Был себе густой лес, поля, несколько домов, потом дорога ушла вправо. А что там слева – и не поймешь. Между прочим, имена героев этой истории изменены по их просьбе.

Кусочек морского курорта

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