Галерея ⟩ Сербия обыграла Эстонию 3:0, теперь все зависит от игры с Бельгией

Уже с самого начала игры дела у эстонцев пошли не лучшим образом. Сербия быстро добилась первоначального успеха со счетом 10:5 и 14:7 и за 22 минуты одержала уверенную победу со счетом 25:16.

Однако во втором периоде эстонцы начали показывать зубы и даже стали подкусывать сербов. Благодаря помощи Мярта Таммеару счет сумели двести до 23:23, после чего, однако, более сильный соперник все же выцарапал победу.

В третьем периоде Сербия повела 7:3, но Эстония не сдалась. Даже при проигрыше 15:10 они продолжали давить, и с помощью атак и подач Оливера Венно сумели выйти на счет 20:22, а затем и на 22:23. Но финал снова был тот же: сербы силой отобрали очки у игроков, а при счете 25:22 была достигнута и общая победа 3:0.