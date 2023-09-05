США: Ким Чен Ын планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить поставки оружия в Россию

«Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией о поставках оружия и соблюдать публично взятые Пхеньяном на себя обязательства не поставлять и не продавать оружие России», – сказала Уотсон, предупредив о возможности введения новых санкций в случае поставок оружия.

На прошлой неделе США, Великобритания, Южная Корея и Япония выступили в ООН с совместным заявлением о том, что любая сделка по расширению двустороннего сотрудничества между Россией и КНДР будет нарушать резолюции Совета Безопасности, которые Москва сама же и поддержала.

По их словам, после визита Шойгу в Пхеньян другая группа российских официальных лиц отправилась в Северную Корею для продолжения переговоров о закупках оружия.

Американская пресса еще прошлой осенью писала, что Россия закупила у КНДР миллионы снарядов. Пхеньян и Москва отрицали, что Северная Корея поставляет России оружие для ведения войны в Украине.

Джон Эверард, занимавший пост посла Британии в КНДР в 2006-2008 годах, сказал Би-би-си, что теперь визит Ким Чен Ына в Россию вообще может не состояться.