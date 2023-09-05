Статистика: средняя эстонская семья потратила на летний отдых кругленькую сумму

При этом семьи из Эстонии потратили на тур в среднем 2300 евро, семьи из Латвии – 2318 евро, а семьи из Литвы – 2243 евро. Жители Эстонии так же стабильно предпочитают более высокий уровень обслуживания в отелях.

«Несмотря на то что путешественник из Эстонии и Балтийских стран по-прежнему может выбрать скромный отель с двумя и тремя звездами, более 70% путешественников из Балтийских стран предпочитают отдыхать в отелях с уровнем обслуживания от 4+ и 5 звезд. В разрезе последних лет мы видим увеличение спроса на пакетные туры и, несмотря на увеличение стоимости туристических услуг в этом году, это никоим образом спрос не уменьшило. Наоборот, интерес к пакетным турам продолжает расти и среди тех, кто решает продлить свой отдых и покупает тур на осень, не смотря что календарное лето закончилось», - прокомментировала последние события в сфере туристических услуг директор по продажам и маркетингу Tez Tour Елена Гавронски.

В среднем семья из Эстонии потратила на летний отпуск 2300 евро, и более 70% путешественников выбрали размещение с высоким уровнем обслуживания. Наивысший спрос на роскошный отдых наблюдается у путешественников, проводящих отпуск в Турции, где более 80% отдыхающих выбирают отели с пятью звездами и выше. В то время как в Греции и Болгарии предпочтения отдыхающих равномерно распределены между отелями с 4 и 5 звездами, что, вероятно, объясняется более активным отдыхом и зачастую отсутствием необходимости распространенного «все включено» в данных направлениях.

Согласно данным компании, интерес к туристическим услугам остается высоким и в осенне-зимний сезон. Несколько направлений для осенних каникул уже распроданы. Также проявляется большой интерес к праздничным поездкам, предлагавшимся в прошлом году в период Рождества и Нового года.