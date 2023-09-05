Найти работу все сложнее: число вакансий ощутимо сократилось

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2023 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было в целом 11 079 вакантных должностей, что на 17% меньше, чем в это же время годом ранее. По инициативе работодателя были уволены свыше 6000 работников.
Общее число как вакантных, так и занятых должностей во втором квартале было чуть более 617 000, из них наибольшая часть — вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. Доля вакансий составила 1,8% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах государственного управления и обороны (1775), оптовой и розничной торговли (1499), а также образования (1316).
По словам руководителя рабочей группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс, из всех вакансий 40% было в публичном секторе. «Самой высокой доля вакантных должностей была в сферах государственного управления и обороны, а также профессиональной, научной и технической деятельности, и самой низкой — в сельском хозяйстве и строительстве», — отметила Эвели Вооленс.Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (81%), в том числе в Таллинне (72%), далее следовали Тартуский (6,3%) и Пярнуский (3,4%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Рапласком уездах, а самой низкой — в Пылваском и Хийуском уездах.
Во втором квартале на работу было принято 53 849 и уволено 51 500 человек. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению со вторым кварталом 2022 года на 9%.
«По количеству принятых на работу людей лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, а также административной деятельности и дополнительных услуг в данной области. По количеству уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и образования. По инициативе работодателя был уволен 6341 работник, или 12% от общего количества уволенных», — объяснила Эвели Вооленс.
При оценивании числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из Регистра трудовой деятельности Налогово-таможенного департамента. Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется как среднее значение по состоянию на конец трех месяцев квартала. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.