Полиция разыскивает возможных жертв мужчины, подозревающегося в преступлениях против личности

1 сентября сотрудники криминальной полиции Лыунаской префектуры задержали в Тарту 42-летнего Владимира, подозревающегося в совершении преступлений против личности. 2 сентября с разрешения суда он был взят под стражу.

В прошлом этот человек был осужден за запугивание, лишение свободы, незаконное хранение большого количества наркотических веществ и вымогательство. Полиция возбудила уголовное дело в отношении этого человека. В настоящее время стражи правопорядка собирают доказательства, поэтому призывают всех, кто знает человека, изображенного на фотографии, или стал его жертвой, как можно скорее сообщить об этом в полицию.