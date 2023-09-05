Полиция разыскивает возможных жертв мужчины, подозревающегося в преступлениях против личности

Полиция арестовала человека, который подозревается в совершении преступлений против личности, и продолжает поиск потерпевших.
1 сентября сотрудники криминальной полиции Лыунаской префектуры задержали в Тарту 42-летнего Владимира, подозревающегося в совершении преступлений против личности. 2 сентября с разрешения суда он был взят под стражу.
В прошлом этот человек был осужден за запугивание, лишение свободы, незаконное хранение большого количества наркотических веществ и вымогательство. Полиция возбудила уголовное дело в отношении этого человека. В настоящее время стражи правопорядка собирают доказательства, поэтому призывают всех, кто знает человека, изображенного на фотографии, или стал его жертвой, как можно скорее сообщить об этом в полицию.
Информация о возможных преступлениях, совершенных этим человеком, и о людях, которые могли стать его жертвами, принимается сотрудниками полиции по телефонам 746 8527, 746 8559 или по электронной почте steven.ilves@politsei.ee.