Найти внутреннего врага. Почему россияне пишут доносы?

Этим доносом солдат ничего не выигрывал для себя, зато мстил за обиду.

В деле есть и другой донос - от сотрудницы завода. Она написала на Федорова жалобу уже скорее из идеологических соображений, чем из личной обиды. Это - третья причина для доносительства, которую антрополог Архипова называет «моральной» выгодой: разоблачить врага, защитить государство от клеветников.

Именно такая серийная доносчица написала жалобу на саму Архипову за интервью СМИ-«иноагенту». А когда антрополог связалась с ней, та рассказала: «Я - профессиональный неоплачиваемый доносчик […] За первый год специальной военной операции мной было направлено в электронном виде 764 доноса». По собственному признанию, женщина смотрит все видео с YouTube-каналов «Дождя», «Дойче Велле», «Радио Свобода», «Настоящего времени» (эти издания в России признали «иноагентами») и жалуется на тех, кто дает им интервью - явно без шкурного интереса или личного желания отомстить.

В мышлении таких людей государство не может быть неправо, уверен Макаров, а значит, те, кто его критикует - клеветники. К тому же людям не нравится, когда кто-то заставляет их сомневаться в собственной точке зрения. «Они пытаются избавиться от тех, кто может поколебать их картину мира. Потому что иначе начинаешь задавать вопросы, ставить деятельность государства под сомнение, а это уже небезопасно», - говорит сотрудник «Мемориала».