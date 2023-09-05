Этим летом на пляжах потерялись 37 детей

Лучше всего оценивать лето по числу посетителей: оно показывает, сколько было теплых дней. Конечно, люди посещают пляжи круглый год, например, на прогулке, но именно в летнюю жару погреться на песке приходит множество отдыхающих.

Число посетителей и температура

Хотя кажется, что лето нынче выдалось особенно плохим, в эти три месяца были и вполне хорошие периоды. Например, вторая половина июня была теплее обычного, а рекорд этого года по числу посетителей был установлен в июле в Пярну: в пиковый момент на пляже насчитывалось 10 000 отдыхающих. Это обычное среднее значение последних 25 лет, так что в пиковый момент людей на пляже было немало.

Средняя температура, зафиксированная этим летом на охраняемых G4S пляжах, сравнима с показателями прошлых лет: 19,7 градуса. Как обычно и бывает летом, температура воды держалась примерно на том же уровне, что и температура воздуха, так что на пляжах обычно развевался зеленый флаг. Средняя температура воды в этом сезоне - 19 градусов.

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