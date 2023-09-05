Этим летом на пляжах пропали 37 детей

Очередное лето подошло к концу. Можно убирать в шкаф купальники, плавки и шлепанцы. Береговая охрана тоже упаковала свое снаряжение и покинула пляжи. Как прошел этот сезон?
Число посетителей и температура
Лучше всего оценивать лето по числу посетителей: оно показывает, сколько было теплых дней. Конечно, люди посещают пляжи круглый год, например, на прогулке, но именно в летнюю жару погреться на песке приходит множество отдыхающих. Хотя кажется, что лето нынче выдалось особенно плохим, в эти три месяца были и вполне хорошие периоды. Например, вторая половина июня была теплее обычного, а рекорд этого года по числу посетителей был установлен в июле в Пярну: в пиковый момент на пляже насчитывалось 10 000 отдыхающих. Это обычное среднее значение последних 25 лет, так что в пиковый момент людей на пляже было немало.
Средняя температура, зафиксированная этим летом на охраняемых G4S пляжах, сравнима с показателями прошлых лет: 19,7 градуса. Как обычно и бывает летом, температура воды держалась примерно на том же уровне, что и температура воздуха, так что на пляжах обычно развевался зеленый флаг. Средняя температура воды в этом сезоне - 19 градусов.
Первая помощь
Хотя в пиковые моменты потребность в первой помощи была сравнима с показателями прошлых лет, в целом пляжная погода стояла нечасто и в конечном итоге несчастных случаев произошло меньше. Этим летом первая помощь потребовалась на пляжах в 432 случаях, что почти в два раза меньше среднего значения за последние 25 лет. Почти половина обращений пришлась на июнь, то есть самый теплый и активный период. Самой частой причиной стали резаные раны и ссадины, однако было и несколько травм, требовавших дальнейшего лечения. В августе посетителей пляжа больше, чем обычно, беспокоили осы, из-за укусов которых людям требовалась помощь.
Едва не утонувших людей, которым береговая охрана помогла добраться до берега, этим летом было восемь. Один случай, к сожалению, закончился смертью.
Нарушения общественного порядка
Любое нарушение - это уже слишком много. В этом году береговая охрана G4S уладила 9197 случаев нарушения общественного порядка: это сравнимо с уровнем прошлого года и среднего значения за последние 25 лет.
Стоит отметить, что характер нарушений на морских пляжах и у внутренних водоемов очень разный. На пляжах у моря больше всего проблем - с наличием на пляже стеклотары и домашних животных. А в южной Эстонии больше всего забот береговой охране добавили нетрезвые люди, рыбаки, оказавшиеся в акватории для купания, и любители совершать опасные прыжки в воду. Люди прыгают с запрещенных вышек, мостов, прыгают друг на друга головой, спиной или животом вниз. На Эмайыги береговая охрана насчитала в один жаркий июньский день более 400 таких нарушений.
Больше всего нарушений общественного порядка совершено на пляже Пирита в Таллинне (4 305), но это и самый большой пляж в Эстонии. Если сопоставлять размер пляжа с числом нарушений и случаев опасности утопления, то один из самых проблемных - пляж Рийска в Валгамаа, хотя это самый маленький из охраняемых G4S пляжей.
Потерявшиеся и нашедшиеся дети
Когда ребенок теряется на пляже, это крайне опасно. При этом, если ребенок потерялся, очень важно не терять времени и сразу же обращаться к береговой охране. Чем больше пар глаз начинает поиски при первой возможности, тем выше вероятность избежать трагических последствий. Этим летом на охраняемых G4S пляжах потерялись 37 детей. Стоит отметить, что чаще всего это происходит на морских пляжах. Этим летом больше всего детей потерялось в Пярну (17).
Важно отметить, что, к счастью, за последние десять лет родители стали внимательнее и число таких случаев сократилось в четыре раза. Но, разумеется, когда теряется каждый ребенок - это очень страшно.
Минувшее лето было для береговой охраны довольно нетипичным. Если обычно самая холодная и дождливая погода начинается после Иванова дня, то в этом году в первый месяц пляжного сезона небесная канцелярия решила показать нам правильное лето. Зато июль и август выдались прохладнее обычного.
Ключевое слово этого лета - внимание. Береговая охрана с радостью отметила, что с годами эмпатии и внимания к посторонним людям становится больше. Удручает лишь число происшествий на воде с детьми.
Команда береговой охраны желает всем прекрасного завершения сезона и советует следующим летом проявлять еще больше внимания и заботы, а также вмешиваться в ситуации, кажущиеся нетипичными.