Этим летом на пляжах пропали 37 детей

Едва не утонувших людей, которым береговая охрана помогла добраться до берега, этим летом было восемь. Один случай, к сожалению, закончился смертью.

Нарушения общественного порядка

Любое нарушение - это уже слишком много. В этом году береговая охрана G4S уладила 9197 случаев нарушения общественного порядка: это сравнимо с уровнем прошлого года и среднего значения за последние 25 лет.

Стоит отметить, что характер нарушений на морских пляжах и у внутренних водоемов очень разный. На пляжах у моря больше всего проблем - с наличием на пляже стеклотары и домашних животных. А в южной Эстонии больше всего забот береговой охране добавили нетрезвые люди, рыбаки, оказавшиеся в акватории для купания, и любители совершать опасные прыжки в воду. Люди прыгают с запрещенных вышек, мостов, прыгают друг на друга головой, спиной или животом вниз. На Эмайыги береговая охрана насчитала в один жаркий июньский день более 400 таких нарушений.

Больше всего нарушений общественного порядка совершено на пляже Пирита в Таллинне (4 305), но это и самый большой пляж в Эстонии. Если сопоставлять размер пляжа с числом нарушений и случаев опасности утопления, то один из самых проблемных - пляж Рийска в Валгамаа, хотя это самый маленький из охраняемых G4S пляжей.

Потерявшиеся и нашедшиеся дети