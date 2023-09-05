В Мустамяэ появится новый многоквартирный дом

По словам исполнительного директора Bonava Eesti Таави Соорма, потребность в новых квартирах хорошего качества по-прежнему существует, причем наибольший спрос наблюдается именно в Мустамяэ – даже сегодня, когда сектор недвижимости все еще находится в сложной ситуации.

«Начало строительства Айанди, 14 является признаком того, что рынок достиг достаточной стабильности, что дает нам как девелоперу уверенность в том, что можно запускать новые этапы, – отметил Таави Соорм. – Все решения Bonava по развитию в большой степени зависят от продаж предыдущих этапов и интереса новых клиентов. К Уус-Мустамяэ интерес стабильно высокий».

Спрос на новые квартиры в Мустамяэ всегда был выше, чем в других районах Таллинна, поскольку большинству зданий здесь почти по 50 лет, а новых проектов в районе довольно мало.

В новом доме появятся квартиры с современной планировкой и площадью от 28,4 до 112,3 м2. Самые большие - двухэтажные пентхаусы. А в каждой квартире - окна от пола до потолка, балкон или терраса. Зданию присвоен класс энергопотребления B.

На территории бывшего садоводства Кадака Bonava развивает совершенно новый квартал Уус-Мустамяэ, где на сегодняшний день построено уже более 500 квартир. В этом году по адресу Айанди, 16, будут сданы 65 квартир, и более половины из них уже обрели владельцев. Также этой осенью на улице Айанди будут готовы первые 99 квартир, предназначенные исключительно для сдачи в аренду.